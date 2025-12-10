Видео
Кабмин изменил правила бронирования — что известно

Кабмин изменил правила бронирования — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 01:17
Нардеп Федиенко заявил, что правительство изменило правила бронирования работников
Гражданин в приемной ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных лиц. Они касаются потери бронирования, но и одновременно увеличение возможности получения отсрочек от мобилизации.

Об этом в Telegram сообщает народный депутат Украины Александр Федиенко.

Что изменилось в правилах бронирования

Как пояснил нардеп, отныне, если работник предприятия имеет бронирование, но предприятие теряет статус критически важного — тогда отсрочку могут отменить немедленно, без ожидания предусмотренных сроков.

"Основная цель — расширить перечень субъектов, которые могут бронировать работников, и усилить контроль и детализацию процедур, в частности через Портал "Дія", — пишет Федиенко.

В частности, Кабмин добавил новые категории организаций, чьи работники имеют право на бронирование. Среди таких:

  • обществом Красного Креста Украины;
  • украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Эти организации впервые получают право на бронирование своих работников.

Кроме того, усиливается роль Межведомственной рабочей группы по вопросу бронирования.

"Любое увеличение лимита бронирования более 50% теперь возможно только по рекомендации Межведомственной рабочей группы. Раньше было только по решению Минобороны. Мне кажется, это усложняет процедуру, но делает ее более контролируемой", — резюмировал нардеп.

В Україні змінили правила бронювання
Постановление об изменениях в порядок бронирования граждан. Фото: Telegram нардепа Федиенко
Уряд України змінив порядок бронювання українців
Постановление об изменениях в порядок бронирования граждан. Фото: Telegram нардепа Федиенко

Напомним, 8 декабря стало известно, что Кабмин тоже внес изменения в порядок бронирования. Отныне для предприятий, которые имеют статус критически важных — отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Кроме того, мы писали, что в декабре в действие вступил новый механизм. Он предусматривает, что критически важные предприятия могут забронировать человека на 45 дней, даже если у него есть проблемы с военными учетом. Однако такое бронирование не отменяет штраф.

Кабинет министров мобилизация бронирование война в Украине отсрочка военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
