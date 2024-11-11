Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Керівник не сповістив працівника про повістку — чи буде покарання arrow

Керівник не сповістив працівника про повістку — чи буде покарання

11 листопада 2024 11:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Якщо керівник не сповістив співробітника про повістку — яке покарання очікувати
Працівник на стратегічному підприємстві. Фото ілюстративне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1487 керівники підприємства у разі отримання розпорядження ТЦК видати наказ про оповіщення, зобов'язані сповістити свого працівника про це під його особистий підпис. Якщо керівник цього не зробить, йому загрожує адміністративна відповідальність, проте, є випадки, коли за несповіщення покарання не буде.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

Читайте також:

Що робити, якщо прийшло розпорядження на працівника, який відсутній

Якщо працівник виконує роботу дистанційно у період тимчасової непрацездатності, перебуває у відпустці чи у відрядженні, то керівник підприємства зобов'язаний сповістити його про розпорядження від ТЦК засоби поштового зв'язку. Однак, якщо з працівником призупинено дію трудового договору (відповідно до ст. 13 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану") таке покарання можуть не застосувати.

"Загалом за невиконання вимог Постанови КМУ №1487, де в тому числі йдеться про обов'язок керівника підприємства щодо ознайомлення працівника з оповіщенням з ТЦК, той може бути притягнений до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Проте у такому випадку така відповідальність навряд чи можлива, оскільки між керівником і працівником фактично призупинені трудові відносини на невизначений час", — пояснив адвокат.

Попри це, керівник підприємства мусить повідомити ТЦК про те, що між ним та працівником призупинені трудові відносини. 

"Про факт такого призупинення слід повідомити ТЦК, який надіслав оповіщення", — уточнив законознавець. 

Нагадаємо, адвокат пояснював, що загрожує працівникам ТЦК, які не виписують повістки своїм близьким.

Також ми писали про те, чи мають право штрафувати громадян, він отримав повістку із запізненням з вини пошти.

ТЦК та СП мобілізація працівники повістки юрист підприємства

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:34 Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру

13:31 Шалені знижки для українців — як заощадити на Temu та Aliexpress

13:18 Шольц вирішив поновити діалог з Путіним — що відомо

13:12 Синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду завтра

13:08 Спадок для дітей від різних шлюбів — яку частку можна отримати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

13:00 Українцям у Литві дають одноразові виплати — як отримати гроші

12:59 Тисячі людей в Одесі і області без води — коли включать

12:55 Коли держава виплачує допомогу переселенцям — дата

12:48 Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

13:34 Посадовиці Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру

13:31 Шалені знижки для українців — як заощадити на Temu та Aliexpress

13:18 Шольц вирішив поновити діалог з Путіним — що відомо

13:12 Синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду завтра

13:08 Спадок для дітей від різних шлюбів — яку частку можна отримати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

13:00 Українцям у Литві дають одноразові виплати — як отримати гроші

12:59 Тисячі людей в Одесі і області без води — коли включать

12:55 Коли держава виплачує допомогу переселенцям — дата

12:48 Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

12:39 В Одесі приватизували протезний завод — хто новий власник

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку