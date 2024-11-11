Якщо керівник не сповістив співробітника про повістку — яке покарання очікувати

Працівник на стратегічному підприємстві. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1487 керівники підприємства у разі отримання розпорядження ТЦК видати наказ про оповіщення, зобов'язані сповістити свого працівника про це під його особистий підпис. Якщо керівник цього не зробить, йому загрожує адміністративна відповідальність, проте, є випадки, коли за несповіщення покарання не буде.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

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Якщо працівник виконує роботу дистанційно у період тимчасової непрацездатності, перебуває у відпустці чи у відрядженні, то керівник підприємства зобов'язаний сповістити його про розпорядження від ТЦК засоби поштового зв'язку. Однак, якщо з працівником призупинено дію трудового договору (відповідно до ст. 13 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану") таке покарання можуть не застосувати.

"Загалом за невиконання вимог Постанови КМУ №1487, де в тому числі йдеться про обов'язок керівника підприємства щодо ознайомлення працівника з оповіщенням з ТЦК, той може бути притягнений до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Проте у такому випадку така відповідальність навряд чи можлива, оскільки між керівником і працівником фактично призупинені трудові відносини на невизначений час", — пояснив адвокат.

Попри це, керівник підприємства мусить повідомити ТЦК про те, що між ним та працівником призупинені трудові відносини.

"Про факт такого призупинення слід повідомити ТЦК, який надіслав оповіщення", — уточнив законознавець.

Нагадаємо, адвокат пояснював, що загрожує працівникам ТЦК, які не виписують повістки своїм близьким.

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