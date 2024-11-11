Если руководитель не известил сотрудника о повестке — какое наказание ожидать

Работник на стратегическом предприятии. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1487 руководители предприятия в случае получения распоряжения ТЦК издать приказ об уведомлении, обязаны известить своего работника об этом под его личную подпись. Если руководитель этого не сделает, ему грозит административная ответственность, однако есть случаи, когда за неуведомление наказания не будет.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

Читайте также:

Что делать, если пришло распоряжение на отсутствующего работника

Если работник выполняет работу дистанционно в период временной нетрудоспособности, находится в отпуске или командировке, то руководитель предприятия обязан известить его о распоряжении от ТЦК средства почтовой связи. Однако если с работником приостановлено действие трудового договора (в соответствии со ст. 13 ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения") такое наказание могут не применить.

"В целом за невыполнение требований Постановления КМУ №1487, где в том числе речь идет об обязанности руководителя предприятия по ознакомлению работника с уведомлением по ТЦК, тот может быть привлечен к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Однако в таком случае такая ответственность вряд ли возможна, поскольку между руководителем и работником фактически приостановлены трудовые отношения на неопределенное время", — объяснил адвокат.

Несмотря на это, руководитель предприятия должен уведомить ТЦК о том, что между ним и работником приостановлены трудовые отношения.

"О факте такой приостановки следует сообщить ТЦК, который прислал уведомление", — уточнил законовед.

Напомним, адвокат объяснял, что грозит работникам ТЦК, которые не выписывают повестки своим близким.

Также мы писали о том, имеют ли право штрафовать граждан, если он получил повестку с опозданием по вине почты.