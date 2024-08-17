Відстрочка для педагогів - керівник гуртка у школі - відстрочка для керівника гуртка

Заняття на шкільному гуртку. Фото: zosh1.at.ua

Керівники шкільних гуртків можуть оформити відстрочку від мобілізації. Для цього вони мають бути оформлені на цій посаді як на основній роботу, а також їхнє навантаження повинне бути не меншим за 0,75 ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для педагогів

В Україні триває воєнний стан, після запровадження якого була оголошена загальна мобілізація.

Згідно із чинним законодавством, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку. Це, зокрема, стосується педагогів та науковців.

Коли керівник шкільного гуртка матиме відстрочку

Відстрочка надається не усім співробітникам освітніх закладів — зокрема, техпрацівники не можуть на неї претендувати. А от керівники гуртків у школах, які педагогічні працівники, мають право бути заброньованими від призову в особливий період.

Але для цього вони мусять бути оформленими на цій посаді як на основній роботі, а загальне навантаження повинно бути не меншим 0,75 ставки.