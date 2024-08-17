Отсрочка для педагогов - руководитель кружка в школе - отсрочка для руководителя кружка

Занятия на школьном кружке. Фото: zosh1.at.ua

Руководители школьных кружков могут оформить отсрочку от мобилизации. Для этого они должны быть оформлены на этом посту как на основной работе, а также их нагрузка должна быть не менее 0,75 ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для педагогов

В Украине продолжается военное положение, после введения которого была объявлена всеобщая мобилизация.

Согласно действующему законодательству, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку. Это, в частности, касается педагогов и ученых.

Когда у руководителя школьного кружка будет отсрочка

Отсрочка предоставляется не всем сотрудникам образовательных учреждений — в частности, техработники не могут на нее претендовать. А вот руководители кружков в школах, педагогические работники, имеют право быть забронированными от призыва в особый период.

Но для этого они должны быть оформлены на этой должности как на основной работе, а общая нагрузка должна быть не менее 0,75 ставки.