Керівники ТЦК в лідерах — ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції

Будівля ТЦК та СП. Фото: із соцмереж

Вчора, 13 грудня, в Україні набрав чинності оновлений перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. У цьому списку значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.

Відповідний перелік посад оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Вчора, 13 грудня, НАЗК опублікувало новий перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Зокрема, до цього переліку тепер входять:

керівники секретаріатів Верховної Ради України;

працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії "В";

члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;

керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;

члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;

заступники голів місцевих державних адміністрацій;

керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.

Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?

У відомстві розповіли, що стосовно цієї категорії посадових осіб зміниться таке:

стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад, необхідно буде проводити спеціальну перевірку;

ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;

зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони обіймають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;

декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.

Нагадаємо, що під час зустрічі з американськими сенаторами Президент України Володимир Зеленський заявив, що корупція залишається значною проблемою в Україні і боротьба з хабарниками триває. Він згадав суттєві реформи, які були проведені за участі МВФ і ЄС.