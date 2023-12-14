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Керівники ТЦК в лідерах — ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції

14 грудня 2023 14:37
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Керівники ТЦК в лідерах — ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції
Будівля ТЦК та СП. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора, 13 грудня, в Україні набрав чинності оновлений перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. У цьому списку значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.

Відповідний перелік посад оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції

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ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції — перелік від НАЗК

Вчора, 13 грудня, НАЗК опублікувало новий перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Зокрема, до цього переліку тепер входять:

  • керівники секретаріатів Верховної Ради України;
  • працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії "В";
  • члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;
  • керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та  розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;
  • члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;
  • заступники голів місцевих державних адміністрацій;
  • керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.

Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?

У відомстві розповіли, що стосовно цієї категорії посадових осіб зміниться таке:

  • стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад, необхідно буде проводити спеціальну перевірку;
  • ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;
  • зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони обіймають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
  • декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.

Нагадаємо, що під час зустрічі з американськими сенаторами Президент України Володимир Зеленський заявив, що корупція залишається значною проблемою в Україні і боротьба з хабарниками триває. Він згадав суттєві реформи, які були проведені за участі МВФ і ЄС. 

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