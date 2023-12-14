Керівники ТЦК в лідерах — ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції
Вчора, 13 грудня, в Україні набрав чинності оновлений перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. У цьому списку значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.
Відповідний перелік посад оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції.
ТОП посад в Україні з високим ризиком корупції — перелік від НАЗК
Вчора, 13 грудня, НАЗК опублікувало новий перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Зокрема, до цього переліку тепер входять:
- керівники секретаріатів Верховної Ради України;
- працівники Офісу Президента України, у тому числі державні службовці категорії "В";
- члени Рахункової палати, а також члени інших державних колегіальних органів;
- керівники підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладання контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя;
- члени наглядових рад господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій (часток) належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;
- заступники голів місцевих державних адміністрацій;
- керівники та заступники ТЦК та СП АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя та керівники районних (об’єднаних районних) ТЦК та СП.
Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?
У відомстві розповіли, що стосовно цієї категорії посадових осіб зміниться таке:
- стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад, необхідно буде проводити спеціальну перевірку;
- ці посадовці зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;
- зазначені посадові особи при поданні декларацій повинні у першому розділі вказати, що вони обіймають посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків;
- декларації, подані зазначеними посадовими особами, підлягають повній перевірці.
Нагадаємо, що під час зустрічі з американськими сенаторами Президент України Володимир Зеленський заявив, що корупція залишається значною проблемою в Україні і боротьба з хабарниками триває. Він згадав суттєві реформи, які були проведені за участі МВФ і ЄС.
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