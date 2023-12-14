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Руководители ТЦК в лидерах — ТОП должностей в Украине с высоким риском коррупции

14 декабря 2023 14:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Руководители ТЦК в лидерах — ТОП должностей в Украине с высоким риском коррупции
Здание ТЦК и СП. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 13 декабря, в Украине вступил в силу обновленный перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. В этом списке значительно расширен круг должностных лиц, обоснованно имеющих такие риски.

Соответствующий перечень должностей обнародовало Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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ТОП должностей в Украине с высоким риском коррупции — перечень от НАПК

Вчера, 13 декабря, НАПК опубликовало новый перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. В частности, в этот перечень теперь входят:

  • руководители секретариатов Верховной Рады Украины;
  • работники Офиса Президента Украины, в том числе государственные служащие категории "В";
  • члены Счетной палаты, а также члены других государственных коллегиальных органов;
  • руководители предприятий, осуществляющих деятельность в области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства; использования и охраны земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды; социально-экономического развития; транспорта и дорожного хозяйства; управления имуществом, торговли и развития предпринимательства, назначение которых (заключение контракта с которыми) осуществляет городской голова Киева и Севастополя;
  • члены наблюдательных советов хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежит государству, государственному или коммунальному хозяйственному объединению, государственной холдинговой компании;
  • заместители председателей местных государственных администраций;
  • руководители и заместители ТЦК и СП АР Крым, областей, Киева и Севастополя и руководители районных (объединенных районных) ТЦК и СП.

Что изменилось для этой категории должностных лиц?

В ведомстве рассказали, что для этой категории должностных лиц изменится следующее:

  • в отношении лиц, претендующих на занятие указанных должностей, необходимо будет проводить специальную проверку;
  • эти должностные лица обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии;
  • указанные должностные лица при подаче деклараций должны в первой главе указать, что они занимают должности с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков;
  • декларации, представленные указанными должностными лицами, подлежат полной проверке.

Напомним, что во время встречи с американскими сенаторами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и борьба со взяточниками продолжается. Он упомянул о существенных реформах, которые были проведены при участии МВФ и ЕС.

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