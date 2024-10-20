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Харків'янин після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон — як його покарав суд

20 жовтня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд у Харкові покарав чоловіка, який після ВЛК вимкнув телефон і ухилився від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexeles
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Харкові було засуджено місцевого безробітного. Відомо, що чоловіка доставили на ВЛК у стані сп'яніння, він мав епілептичні напади та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік заявив суду, що його забрали на ВЛК, коли він був п'яним. Крім того, у ТЦК не звернули уваги на його проблеми зі здоров'ям, у зв'язку з чим чоловік не прийшов до учбового центру.

"На медкомісію забрали у стані алкогольного сп’яніння, за півгодини здав аналізи та пройшов ВЛК. Повістка для явки до учбового центру залишилась у ТЦК. При проходженні ВЛК зазначав лікарям про наявність епілепсії, однак ті не звернули на це уваги. Не прийшов на відправку, оскільки за станом здоров’я не може виконувати військовий обов’язок і не бачить себе солдатом", — йдеться у матеріалі.

За словами обвинуваченого, після одного з останніх обстежень на МРТ медики встановили, що його епілептичні напади пов'язані з вживанням алкоголю, який він споживає приблизно двічі на тиждень.

Як з'ясувалося, на судове засідання у ролі свідка прибула мати обвинуваченого. Вона повідомила суду, що сина забрали до ТЦК, коли він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після цього, за її словами, він пройшов ВЛК, вимкнув телефон і не з'явився до ТЦК.

Крім того, жінка розповіла, що епілептичні напади у її сина почалися п'ять років тому після смерті батька.

"Він падав, ревів, його трусило та з рота виділялась піна. Син себе не контролював та не пам’ятав, що з ним було", — розповіла жінка, додавши, що він звертався до багатьох лікарів, зокрема й до психіатричної лікарні.

Рішення суду

Крім того, виявилось, що суд навіть призначив харків'янину судово-психіатрічну експертизу.

"Згідно висновку амбулаторної судово-психіатричної експертизи обвинувачений на теперішній час страждає на хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю. Відповідно до свого психічного стану може усвідомлювати свої дії та керувати ними. У період часу, якому відповідає правопорушення, цей чоловік перебував у стані вищевказаного хронічного психічного захворювання, поза тимчасового розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії і керувати ними та за своїм психічним станом застосування примусових заходів медичного характеру не потребує", — сказано у справі.

Суд дійшов висновку, що перевиховання цієї особи без її ізоляції від суспільства неможливе, тому призначив покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу  уродженки Косівського району Івано-Франківщини за обвинуваченням у фіктивному шлюбі, який допоміг військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Жінка отримала умовне покарання.

Також ми писали, що працівники одного з Територіальних центрів комплектування Черкаської області через власну помилку зарахували чоловіка до списку ухилянтів. Суд розглянув цю справу.

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