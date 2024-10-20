Суд в Харькове наказал мужчину, который после ВЛК выключил телефон и уклонился от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexeles

В Харькове был осужден местный безработный. Известно, что мужчину доставили на ВЛК в состоянии алкогольного опьянения, у него были эпилептические приступы и он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина заявил суду, что его забрали на ВЛК, когда он был пьян. Кроме того, в ТЦК не обратили внимания на его проблемы со здоровьем, в связи с чем мужчина не пришел в учебный центр по повестке.

"На медкомиссию забрали в состоянии алкогольного опьянения, за полчаса сдал анализы и прошел ВВК. Повестка для явки в учебный центр осталась в ТЦК. При прохождении ВВК отмечал врачам о наличии эпилепсии, однако те не обратили на это внимания. Не пришел на отправку, поскольку по состоянию здоровья не может выполнять воинский долг и не видит себя солдатом", — говорится в материале.

По словам обвиняемого, после одного из последних обследований на МРТ медики установили, что его эпилептические приступы связаны с употреблением алкоголя, который он потребляет примерно дважды в неделю.

Как выяснилось, на судебное заседание в качестве свидетеля прибыла мать обвиняемого. Она сообщила суду, что сына забрали в ТЦК, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого, по ее словам, он прошел ВЛК, выключил телефон и не явился в ТЦК.

Кроме того, женщина рассказала, что эпилептические припадки у ее сына начались пять лет назад после смерти отца.

"Он падал, ревел, его трясло и изо рта выделялась пена. Сын себя не контролировал и не помнил, что с ним было", — рассказала женщина, добавив, что он обращался ко многим врачам, в том числе и в психбольницу.

Решение суда

Кроме того, оказалось, что суд даже назначил харьковчанину судебно-психиатрическую экспертизу.

"Согласно выводу амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в настоящее время страдает хроническим психическим заболеванием в форме синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя. Согласно своему психическому состоянию может осознавать свои действия и управлять ими. В период времени, которому соответствует правонарушение, этот мужчина находился состоянии вышеуказанного хронического психического заболевания, вне временного расстройства психической деятельности, мог осознавать свои действия и руководить ими и по своему психическому состоянию в применении принудительных мер в медицинском характере не нуждается", — сказано по делу.

Суд пришел к выводу, что перевоспитание этого лица без его изоляции от общества невозможно, поэтому назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело уроженки Косовского района Ивано-Франковской области по обвинению в фиктивном браке, который помог военнообязанному избежать мобилизации. Женщина получила условное наказание.

Также мы писали, что работники одного из Территориальных центров комплектования Черкасской области из-за собственной ошибки зачислили мужчину к списку уклонян. Суд рассмотрел это дело.