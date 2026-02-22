Незгода з рішенням ВЛК — адвокат пояснив, як оскаржити хибний висновок медкомісії

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: кадр із відео

У разі хибного висновку ВЛК військовозобов'язаний може втратити право на відстрочку, звільнення від служби або продовження лікування. Для оскарження такого рішення треба подати заяву до вищої або Центральної ВЛК.

Про це повідомив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

Оскарження висновку ВЛК

За словами правознавця, заяву можна складати в довільній формі. Також можна скористатися зразком скарги на постанову ВЛК, який є на сайті МОН. У документі йдеться про ВЛК для бійців після поранення, але військовозобов'язаний може переробити заяву, повідомивши в ній про свою ситуацію.

Що обов'язково має бути в заяві:

"шапка" із зазначенням адресата та заявника (ПІБ заявника повністю, без скорочень, дата народження, адреса проживання або реєстрації, номер телефону, за бажанням e-mail);

назва документа (заява чи скарга);

вступний абзац із зазначенням ПІБ заявника, дати народження, військового статусу, місця проходження ВЛК, дати огляду та номеру рішення, категорії придатності або непридатності та інформація про незгоду з рішенням;

суть незгоди та аргументація такої позиції;

прохальна частина (скасувати чи переглянути попередню постанову, призначити та провести повторний огляд, змінити категорію придатності, скасувати рішення щодо придатності);

додатки або перелік всіх необхідних документів.

Важливо, щоб у заяві не було помилок, адже вони можуть стати підставою для відмови в повторному огляді. Зокрема, ВЛК може відмовитися від перегляду висновку, якщо в заяві є немає точної адреси, прив'язки до особової справи, повних назви ВЛК і даних заявника.

"Шаблон потрібно уважно адаптувати під свою ситуацію. Одна–дві дрібні неточності можуть усе зіпсувати", — наголосив адвокат.

