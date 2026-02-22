Оспаривание вывода ВВК — как обжаловать ошибочное заключение медкомиссии

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: кадр из видео

В случае ошибочного заключения ВВК военнообязанный может потерять право на отсрочку, освобождение от службы или продолжение лечения. Для обжалования такого решения надо подать заявление в высшую или Центральную ВВК.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

Обжалование заключения ВВК

По словам правоведа, заявление можно составлять в произвольной форме. Также можно воспользоваться образцом жалобы на постановление ВВК, который есть на сайте МОН. В документе говорится о ВВК для бойцов после ранения, но военнообязанный может переделать заявление, сообщив в нем о своей ситуации.

Что обязательно должно быть в заявлении:

"шапка" с указанием адресата и заявителя (ФИО заявителя полностью, без сокращений, дата рождения, адрес проживания или регистрации, номер телефона, по желанию e-mail);

название документа (заявление или жалоба);

вступительный абзац с указанием ФИО заявителя, даты рождения, военного статуса, места прохождения ВВК, даты осмотра и номера решения, категории пригодности или непригодности и информация о несогласии с решением;

суть несогласия и аргументация такой позиции;

просительная часть (отменить или пересмотреть предыдущее постановление, назначить и провести повторный осмотр, изменить категорию пригодности, отменить решение о пригодности);

приложения или перечень всех необходимых документов.

Важно, чтобы в заявлении не было ошибок, ведь они могут стать основанием для отказа в повторном осмотре. В частности, ВВК может отказаться от пересмотра заключения, если в заявлении нет точного адреса, привязки к личному делу, полных названия ВВК и данных заявителя.

"Шаблон нужно внимательно адаптировать под свою ситуацию. Одна–две мелкие неточности могут все испортить", — подчеркнул адвокат.

