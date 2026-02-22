Видео
Ошибочный вывод ВВК — как действовать, чтоб оспорить

Ошибочный вывод ВВК — как действовать, чтоб оспорить

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 01:30
Оспаривание вывода ВВК — как обжаловать ошибочное заключение медкомиссии
Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: кадр из видео

В случае ошибочного заключения ВВК военнообязанный может потерять право на отсрочку, освобождение от службы или продолжение лечения. Для обжалования такого решения надо подать заявление в высшую или Центральную ВВК.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Обжалование заключения ВВК

По словам правоведа, заявление можно составлять в произвольной форме. Также можно воспользоваться образцом жалобы на постановление ВВК, который есть на сайте МОН. В документе говорится о ВВК для бойцов после ранения, но военнообязанный может переделать заявление, сообщив в нем о своей ситуации.

Что обязательно должно быть в заявлении:

  • "шапка" с указанием адресата и заявителя (ФИО заявителя полностью, без сокращений, дата рождения, адрес проживания или регистрации, номер телефона, по желанию e-mail);
  • название документа (заявление или жалоба);
  • вступительный абзац с указанием ФИО заявителя, даты рождения, военного статуса, места прохождения ВВК, даты осмотра и номера решения, категории пригодности или непригодности и информация о несогласии с решением;
  • суть несогласия и аргументация такой позиции;
  • просительная часть (отменить или пересмотреть предыдущее постановление, назначить и провести повторный осмотр, изменить категорию пригодности, отменить решение о пригодности);
  • приложения или перечень всех необходимых документов.

Важно, чтобы в заявлении не было ошибок, ведь они могут стать основанием для отказа в повторном осмотре. В частности, ВВК может отказаться от пересмотра заключения, если в заявлении нет точного адреса, привязки к личному делу, полных названия ВВК и данных заявителя.

"Шаблон нужно внимательно адаптировать под свою ситуацию. Одна–две мелкие неточности могут все испортить", — подчеркнул адвокат.

Напомним, в Одессе разоблачили две схемы уклонения от мобилизации. Среди нарушителей адвокат и врач.

Также мы сообщали, что в Киеве избрали меру пресечения мужчине, который уверял военнообязанного, что может повлиять на решение ВВК. Нарушитель будет находиться под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
