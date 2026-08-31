Хмара розповів, як слід змінити мобілізацію в Україні

Євген Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Голова Міністерства оборони України Євген Хмара вважає, що країні необхідно переглянути логіку мобілізації. За його словами, Україні слід зосередитися не на чисельності, а на ефективності використання тих людей, які вже перебувають у лавах ЗСУ.

Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE з посиланням на "Главком".

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Що сказав Хмара про нові підходи до мобілізації

За словами міністра, людський капітал залишається одним із ключових для Міністерства оборони. Він пояснив, що йдеться не лише про залучення нових військовослужбовців, а й про повноцінну підготовку особового складу, його професійний розвиток, утримання в Силах оборони, а також збереження життя військових.

"Необхідно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, повинен нести відповідальність не лише за сам факт набору. Він повинен відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою", — підкреслив міністр.

На думку Хмари, такий підхід здатний змінити існуючу систему відповідальності у Збройних силах. Він наголосив, що командири на всіх рівнях мають відповідати не лише за кількість залучених та укомплектованість підрозділів, а й за якість підготовки військовослужбовців, а також забезпечення тих, кого вони залучили.

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Серед інших завдань міністр виділив необхідність забезпечення співвідношення між чисельністю особового складу, озброєнням та військовою технікою. За його словами, саме баланс між цими складовими безпосередньо впливає як на ефективність виконання поставлених бойових завдань, так і на рівень ризиків для військовослужбовців.

Хмара пояснив, що просте збільшення кількості військовослужбовців за умови нестачі необхідного озброєння та техніки саме по собі не означає посилення армії. Більше того, дисбаланс може стати причиною неефективного використання особового складу і, як наслідок, створити умови для збільшення втрат.

"Відповіддю на дії ворога не має бути збільшення чисельності особового складу. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу та максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання. На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше та з меншими втратами", — підсумував міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна щомісяця має мобілізувати не менше 30 тисяч осіб. Він наголосив, що без поповнення військ неможливо продовжувати війну.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що одна людина не здатна провести реформу мобілізації. Він підкреслив, що потрібна взаємодія між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ.