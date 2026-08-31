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Главная Мобилизация Хмара раскрыл свое видение в подходах к мобилизации

Хмара раскрыл свое видение в подходах к мобилизации

Ua ru
31 августа 2026 06:41
Хмара рассказал, как нужно изменить мобилизацию в Украине
Евгений Хмара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава Минобороны Украины Евгений Хмара считает, что стране необходимо пересмотреть логику мобилизации. По его словам, Украине следует сосредоточиться не на численности, а на эффективности использования тех людей, которые уже в рядах ВСУ.

Об этом министр сказал во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE со ссылкой на "Главком".

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Что сказал Хмара о новых подходах к мобилизации

По словам министра, человеческий капитал остается одним из ключевых для Министерства обороны. Он пояснил, что речь идет не только о привлечении новых военнослужащих, но и о полноценной подготовке личного состава, его профессиональном развитии, удержании в Силах обороны, а также сохранении жизни военных.

"Необходимо обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в своё подразделение, должен нести ответственность не только за сам факт набора. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и дальнейшее применение на поле боя", — подчеркнул министр.

По мнению Хмары, подобный подход способен изменить существующую систему ответственности в Вооруженных силах. Он подчеркнул, командиры на всех уровнях должны отвечать не только за количество привлеченных и укомплектованность подразделений, но и за качество подготовки военнослужащих, а также обеспечение тех, кого они привлекли.

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В числе других задач министр выделил необходимость соотношение между численностью личного состава, вооружением и военной техникой. По его словам, именно баланс между этими составляющими непосредственно влияет как на эффективность выполнения поставленных боевых задач, так и на уровень рисков для военнослужащих.

Хмара пояснил, что простое увеличение количества военнослужащих при недостатке необходимого вооружения и техники само по себе не означает усиления армии. Более того, дисбаланс может стать причиной неэффективного использования личного состава и, как следствие, создать условия для увеличения потерь.

"Ответом на действия врага не должно быть увеличение численности личного состава. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи. На поле боя мы должны делать все, чтобы имеющийся человеческий капитал выполнял задачи эффективнее, качественнее и с меньшими потерями", — резюмировал министр.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина каждый месяц должна мобилизовывать не менее 30 тысяч человек. Он подчеркнул, что бед пополнения войск невозможно продолжать войну.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один человек не способен провести реформу мобилизации. Он подчеркнул, что нужно взаимодействие между министром обороны и главкомом ВСУ.

ВСУ армия мобилизация война в Украине Евгений Хмара
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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