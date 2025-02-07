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Хотів до сім'ї — у Львові за подвійне СЗЧ судили військового

7 лютого 2025 23:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили воїна, який двічі пішов в СЗЧ, аби побачити сім'ю
Ув'язнений військовий. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області судили військовослужбовця, який двічі здійснив самовільне залишення частини. У суді він пояснив, що покинув частину, бо хотів побачитися з сім'єю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовослужбовець, призваний до армії за мобілізацією, покинув військову частину з 19 червня, а повернувся аж 12 липня 2024 року. Згодом він повторно зник зі служби з 16 липня до 15 жовтня 2024 року. Після цього він добровільно з’явився до теруправління ДБР у Львові та заявив про себе.

Під час суду він визнав свою провину та пояснив, що у травні 2024 року отримав мінно-вибухову травму під час бойового завдання, проходив лікування в медичних закладах, після чого повернувся у військову частину.

Чоловік пояснив, що був змушений здійснити СЗЧ через те, що його не відпускали у відпустку, а він хотів побачитись з сім’єю. Також висловив бажання продовжити військову службу в ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав військового винним у самовільному залишенні військової частини та призначив йому п’ять років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який втік з місцевого ТЦК, щоб уникнути військової служби.

Також ми писали, що у Чернігівській області чоловік у стані сп'яніння зателефонував на лінію 102 та погрожував підірвати ТЦК, його судили.

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