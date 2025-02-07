Во Львове судили воина, который дважды пошел в СЗЧ, чтобы увидеть семью

Хотел к семье — во Львове за двойное СЗЧ судили военного
Во Львовской области судили военнослужащего, который дважды совершил самовольное оставление части. В суде он объяснил, что покинул часть, потому что хотел увидеться с семьей.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Военнослужащий, призванный в армию по мобилизации, покинул воинскую часть с 19 июня, а вернулся только 12 июля 2024 года. Впоследствии он повторно исчез со службы с 16 июля по 15 октября 2024 года. После этого он добровольно явился в теруправление ГБР во Львове и заявил о себе.
Во время суда он признал свою вину и пояснил, что в мае 2024 года получил минно-взрывную травму во время боевого задания, проходил лечение в медицинских учреждениях, после чего вернулся в воинскую часть.
Мужчина пояснил, что был вынужден осуществить СЗЧ из-за того, что его не отпускали в отпуск, а он хотел увидеться с семьей. Также выразил желание продолжить военную службу в ВСУ.
Решение суда
Суд признал военного виновным в самовольном оставлении воинской части и назначил ему пять лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области судили мужчину, который сбежал из местного ТЦК, чтобы избежать военной службы.
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