Во Львове судили воина, который дважды пошел в СЗЧ, чтобы увидеть семью

Заключенный военный. Иллюстративное фото: открытые источники

Во Львовской области судили военнослужащего, который дважды совершил самовольное оставление части. В суде он объяснил, что покинул часть, потому что хотел увидеться с семьей.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий, призванный в армию по мобилизации, покинул воинскую часть с 19 июня, а вернулся только 12 июля 2024 года. Впоследствии он повторно исчез со службы с 16 июля по 15 октября 2024 года. После этого он добровольно явился в теруправление ГБР во Львове и заявил о себе.

Во время суда он признал свою вину и пояснил, что в мае 2024 года получил минно-взрывную травму во время боевого задания, проходил лечение в медицинских учреждениях, после чего вернулся в воинскую часть.

Мужчина пояснил, что был вынужден осуществить СЗЧ из-за того, что его не отпускали в отпуск, а он хотел увидеться с семьей. Также выразил желание продолжить военную службу в ВСУ.

Решение суда

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении воинской части и назначил ему пять лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который сбежал из местного ТЦК, чтобы избежать военной службы.

Также мы писали, что в Черниговской области мужчина в состоянии опьянения позвонил на линию 102 и угрожал взорвать ТЦК, его судили.