В МОН України пояснили, хто з чоловіків-вчителів має право на відстрочку

Вчитель у школі. Ілюстративне фото: pixels.com

Чоловіки, які перебувають у резерві кадрів вчителів, не матимуть права на відстрочку від військової служби. З усім тим, ініціатива лише розроблена і поки не запущена.

Про це заявив заступник міністра освіти Андрій Сташків в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

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Хто з вчителів має право на відстрочку

Не всі вчителі, які працюють у школах, можуть розраховувати на відстрочку. Тільки ті, хто має навантаження, що перевищує 0,75 ставки.

"Ті, хто опиниться у кадровому резерві, не матимуть навантаження, отже, і права на відстрочку", — уточнив заступник міністра.

Проте ініційований рік тому кадровий резерв для вчителів уже підготовлено, але ще не активно функціонує. Сташків наголосив, що для цієї ініціативи було розроблено необхідні зміни, погоджені з Мінфіном.

Вони, зокрема, припускають, що до резерву зможуть входити вчителі, які втратили години роботи з різних причин. За ними буде гарантовано збереження зарплати та робочого місця, якщо школа відновить свою діяльність, з'являться учні та навантаження.

Проте нині немає ясності, як розраховуватимуться виплати цих працівників освіти. Документ, який затверджує формулу розрахунку, ще не прийнято.

Нагадаємо, у цій статті нещодавно ми пояснювали, як оформити відстрочку по догляду за рідними без довідки МСЕК.

А також називали законні причини для ТЦК у відмові на оформлення відстрочки.