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Кто имеет право на отсрочку среди учителей-мужчин — Минобразования дало ответ

29 сентября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В МОН Украины объяснили, кто из мужчин-учителей имеет право на отсрочку
Учитель в школе. Иллюстративное фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины, которые находятся в резерве кадров учителей, не будут иметь права на отсрочку от военной службы. Однако, инициатива только разработана и пока не запущена.

Об этом заявил заместитель министра образования Андрей Сташков в интервью "Українській правді.Життя".

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Кто из учителей имеет право на отсрочку

Не все учителя, работающие в школах, могут рассчитывать на отсрочку. Только те, кто имеет нагрузку, превышающую 0,75 ставки.

"Те, кто окажется в кадровом резерве, без нагрузки, следовательно, и без права на отсрочку ", — уточнил замминистра.

Однако инициированный год назад кадровый резерв для учителей уже подготовлен, но еще не работает активно. Сташков подчеркнул, что для этой инициативы были разработаны необходимые изменения, согласованные с Минфином.

Они, в частности, предполагают, что в резерв смогут входить учителя, потерявшие часы работы по разным причинам. За ними гарантируется сохранение зарплаты и рабочего места, если школа возобновит свою деятельность, появятся ученики и нагрузки.

Однако сейчас нет ясности, как будут рассчитываться выплаты этих работников образования. Документ, утверждающий формулу расчета, еще не принят.

Напомним, в этой статье недавно мы объясняли, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК.

А также называли законные причины для ТЦК в отказе от оформления отсрочки.

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