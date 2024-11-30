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Хто має право на звільнення з ЗСУ у грудні 2024 — перелік підстав

30 листопада 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Звільнення з військової служби у грудні 2024 — хто має право, перелік підстав
Січень 2022 на передовій, Луганська область. Фото: Стас Козлюк/Новинарня
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці в Україні мають право на звільнення з військової служби за умови наявності певних підстав. 

Це передбачено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу". Хто може піти з військової служби у грудні 2024 року, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Які є підстави для звільнення з військової служби

Відповідно до вищезгаданого закону, під час дії воєнного стану підстави для звільнення з військової служби мають особи, які:

  • отримали інвалідність під час несення служби; 
  • визнані непридатними або тимчасово непридатними за станом здоров'я (на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії);
  • не можуть нести службу за сімейними обставинами (перелік визначається ч. 20 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу").
  • досягли граничного віку перебування на військовій службі;
  • перебували в полоні (якщо вони не висловили бажання продовжувати службу);
  • отримали покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;
  • були призначені на посаду — судді, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді Конституційного Суду України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

 

Які є підстави для звільнення з військової служби
Військовослужбовець подає рапорт на звільнення. Фото: РРТЦК та СП

Крім того, звільнення з військової служби можливе у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу).

Таким чином підстави для звільнення військовослужбовців з лав ЗСУ може залежати від низки чинників, зокрема від сімейних обставин, стану здоров'я або інших поважних причин, визначених законом.

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ЗСУ військові звільнення мобілізація військова служба

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