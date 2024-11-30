Звільнення з військової служби у грудні 2024 — хто має право, перелік підстав

Січень 2022 на передовій, Луганська область. Фото: Стас Козлюк/Новинарня

Навіть в умовах воєнного стану військовослужбовці в Україні мають право на звільнення з військової служби за умови наявності певних підстав.

Це передбачено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу". Хто може піти з військової служби у грудні 2024 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Які є підстави для звільнення з військової служби

Відповідно до вищезгаданого закону, під час дії воєнного стану підстави для звільнення з військової служби мають особи, які:

отримали інвалідність під час несення служби;

визнані непридатними або тимчасово непридатними за станом здоров'я (на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії);

не можуть нести службу за сімейними обставинами (перелік визначається ч. 20 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу").

досягли граничного віку перебування на військовій службі;

перебували в полоні (якщо вони не висловили бажання продовжувати службу);

отримали покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;

були призначені на посаду — судді, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді Конституційного Суду України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Військовослужбовець подає рапорт на звільнення. Фото: РРТЦК та СП

Крім того, звільнення з військової служби можливе у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу).

Таким чином підстави для звільнення військовослужбовців з лав ЗСУ може залежати від низки чинників, зокрема від сімейних обставин, стану здоров'я або інших поважних причин, визначених законом.

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