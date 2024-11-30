Увольнение с военной службы в декабре 2024 — кто имеет право, перечень оснований

Январь 2022 года на передовой, Луганская область. Фото: Стас Козлюк/Новинарня

Даже в условиях военного положения военнослужащие в Украине имеют право на увольнение с военной службы при наличии определенных оснований.

Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Кто может уйти с военной службы в декабре 2024 года, рассказываем в материале.

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Согласно вышеупомянутому закону, во время действия военного положения основания для увольнения с военной службы имеют лица, которые:

получили инвалидность при несении службы;

признаны непригодными или временно непригодными по состоянию здоровья (на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии);

не могут нести службу по семейным обстоятельствам (перечень определяется ч. 20 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").

достигли предельного возраста пребывания на военной службе;

находились в плену (если они не выразили желания продолжать службу);

получили наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

были назначены на должность судьи, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судьи Конституционного Суда Украины, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Военнослужащий подает рапорт на увольнение. Фото: РРТЦК и СП

Кроме того, увольнение с военной службы возможно в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава).

Таким образом, основания для увольнения военнослужащих из рядов ВСУ могут зависеть от ряда факторов, в частности от семейных обстоятельств, состояния здоровья или других уважительных причин, определенных законом.

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