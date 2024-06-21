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Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

21 червня 2024 20:24
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто повинен мати штрих-код у військовому квитку
Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: depositphotos.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує усіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Зробити це необхідно до 16 липня поточного року. Водночас нові правила військового обліку вводять такі поняття, як штрих-код або VIN-код у військово-обліковому документі. 

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Хто повинен його мати в обов'язковому порядку, роз'яснили у пресслужбі Міністерства оборони України. 

Що необхідно знати про оновлення даних 

Так, у Міноборони підкреслили, що оновлення даних стосується усіх військовозобов'язаних громадян України, зокрема жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. 

Зробити це можна трьома способами: 

  • у ТЦК та СП;
  • у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг);
  • в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного та резервіста "Резерв+".

Ті військовозобов'язані особи, які проігнорують вимогу і не уточнять інформацію про себе до 16 липня 2024 року, вважатимуться порушниками військового обліку та будуть покарані, відповідно до чинного законодавства України.

 

Хто отримує штрих-код у військово-обліковий документ обов'язково 
VIN-код праворуч вгорі. Фото: Суспільне Суми

Хто отримує штрих-код у військово-обліковий документ обов'язково 

Як пояснили у Міноборони, штрих-коди стають обов'язковими виключно при видачі нових документів через територіальні центри комплектування. Таким чином, громадяни, які одержують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі "Оберіг".

Якщо ж особа оновила свої дані через ЦНАП або "Резерв+", вона не зобов'язана мати штрих-код у військово-обліковому документі. 

 

Мобілізація в Україні 2024 — хто повинен мати штрих-код у військовому квитку
Інфографіка Міноборони щодо наявності штрих-коду

Зауважимо, що новий зразок документів буде згенерований в електронному вигляді та буде чинним, як і паперова форма.

Крім того, військово-облікові документи, які були оформлені до 18 травня 2024 року, так само будуть дійсними.

Однак недійсними вважатимуться:

  • довідки, які видавалися замість військових квитків;
  • послужні картки від ТЦК та СП;
  • документи, дані яких не збігаються з інформацією у реєстрі "Оберіг".

Раніше ми повідомляли, чим відрізняється VIN-код у військовому квитку від QR-коду в "Резерв+".

Нагадаємо, ми писали, хто може зчитати штрих-код та QR-код військово-облікових документів.

Також ми інформували, у Міноборони пояснили, хто може виправляти дані онлайн у "Резерв+".

Міноборони
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