Мобілізація в Україні 2024 — хто повинен мати штрих-код у військовому квитку

Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони
З травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує усіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Зробити це необхідно до 16 липня поточного року. Водночас нові правила військового обліку вводять такі поняття, як штрих-код або VIN-код у військово-обліковому документі.
Хто повинен його мати в обов'язковому порядку, роз'яснили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Що необхідно знати про оновлення даних
Так, у Міноборони підкреслили, що оновлення даних стосується усіх військовозобов'язаних громадян України, зокрема жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.
Зробити це можна трьома способами:
- у ТЦК та СП;
- у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг);
- в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного та резервіста "Резерв+".
Ті військовозобов'язані особи, які проігнорують вимогу і не уточнять інформацію про себе до 16 липня 2024 року, вважатимуться порушниками військового обліку та будуть покарані, відповідно до чинного законодавства України.
Хто отримує штрих-код у військово-обліковий документ обов'язково
Як пояснили у Міноборони, штрих-коди стають обов'язковими виключно при видачі нових документів через територіальні центри комплектування. Таким чином, громадяни, які одержують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі "Оберіг".
Якщо ж особа оновила свої дані через ЦНАП або "Резерв+", вона не зобов'язана мати штрих-код у військово-обліковому документі.
Зауважимо, що новий зразок документів буде згенерований в електронному вигляді та буде чинним, як і паперова форма.
Крім того, військово-облікові документи, які були оформлені до 18 травня 2024 року, так само будуть дійсними.
Однак недійсними вважатимуться:
- довідки, які видавалися замість військових квитків;
- послужні картки від ТЦК та СП;
- документи, дані яких не збігаються з інформацією у реєстрі "Оберіг".
Раніше ми повідомляли, чим відрізняється VIN-код у військовому квитку від QR-коду в "Резерв+".
Нагадаємо, ми писали, хто може зчитати штрих-код та QR-код військово-облікових документів.
Також ми інформували, у Міноборони пояснили, хто може виправляти дані онлайн у "Резерв+".
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