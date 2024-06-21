Мобілізація в Україні 2024 — хто повинен мати штрих-код у військовому квитку

Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: depositphotos.com

З травня 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує усіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Зробити це необхідно до 16 липня поточного року. Водночас нові правила військового обліку вводять такі поняття, як штрих-код або VIN-код у військово-обліковому документі.

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Що необхідно знати про оновлення даних

Так, у Міноборони підкреслили, що оновлення даних стосується усіх військовозобов'язаних громадян України, зокрема жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Зробити це можна трьома способами:

у ТЦК та СП;

у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг);

в електронному кабінеті призовника, військовозобовʼязаного та резервіста "Резерв+".

Ті військовозобов'язані особи, які проігнорують вимогу і не уточнять інформацію про себе до 16 липня 2024 року, вважатимуться порушниками військового обліку та будуть покарані, відповідно до чинного законодавства України.

VIN-код праворуч вгорі. Фото: Суспільне Суми

Хто отримує штрих-код у військово-обліковий документ обов'язково

Як пояснили у Міноборони, штрих-коди стають обов'язковими виключно при видачі нових документів через територіальні центри комплектування. Таким чином, громадяни, які одержують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі "Оберіг".

Якщо ж особа оновила свої дані через ЦНАП або "Резерв+", вона не зобов'язана мати штрих-код у військово-обліковому документі.

Інфографіка Міноборони щодо наявності штрих-коду

Зауважимо, що новий зразок документів буде згенерований в електронному вигляді та буде чинним, як і паперова форма.

Крім того, військово-облікові документи, які були оформлені до 18 травня 2024 року, так само будуть дійсними.

Однак недійсними вважатимуться:

довідки, які видавалися замість військових квитків;

послужні картки від ТЦК та СП;

документи, дані яких не збігаються з інформацією у реєстрі "Оберіг".

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