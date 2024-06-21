Мобилизация в Украине 2024 — кто должен иметь штрих-код в военном билете

Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны
С мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные. Сделать это нужно до 16 июля текущего года. В то же время новые правила военного учета вводят такие понятия как штрих-код или VIN-код в военно-учетном документе.
Кто должен его иметь в обязательном порядке, разъяснили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Что необходимо знать об обновлении данных
Так, в Минобороны подчеркнули, что обновление данных касается всех военнообязанных граждан Украины, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.
Сделать это можно тремя способами:
- в ТЦК и СП;
- в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг);
- в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+".
Те военнообязанные лица, которые проигнорируют требование и не уточнят информацию о себе до 16 июля 2024 года, будут считаться нарушителями военного учета и будут наказаны в соответствии с действующим законодательством Украины.
Кто получает штрих-код в военно-учетном документе обязательно
Как пояснили в Минобороны, штрих-коды становятся обязательными исключительно при выдаче новых документов через территориальные центры комплектования. Таким образом, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре "Оберіг".
Если же лицо обновило свои данные через ЦПАУ или "Резерв+", оно не обязано иметь штрих-код в военно-учетном документе.
Заметим, что новый образец документов будет сгенерирован в электронном виде и будет действовать, как и бумажная форма.
Кроме того, военно-учетные документы, оформленные до 18 мая 2024 года, так же будут действительны.
Однако недействительными можно считать:
- справки, которые выдавались вместо военных билетов;
- послужные карты от ТЦК и СП;
- документы, данные которых не совпадают с информацией в реестре "Оберіг".
Ранее мы сообщали, чем отличается VIN-код в военном билете от QR-кода в "Резерв+".
Напомним, мы писали, кто может считать штрих-код и QR-код военно-учетных документов.
Также мы информировали, что в Минобороны объяснили, кто может исправлять данные онлайн в "Резерв+".
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