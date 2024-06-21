Мобилизация в Украине 2024 — кто должен иметь штрих-код в военном билете

Человек, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com

С мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные. Сделать это нужно до 16 июля текущего года. В то же время новые правила военного учета вводят такие понятия как штрих-код или VIN-код в военно-учетном документе.

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Что необходимо знать об обновлении данных

Так, в Минобороны подчеркнули, что обновление данных касается всех военнообязанных граждан Украины, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

Сделать это можно тремя способами:

в ТЦК и СП;

в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг);

в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+".

Те военнообязанные лица, которые проигнорируют требование и не уточнят информацию о себе до 16 июля 2024 года, будут считаться нарушителями военного учета и будут наказаны в соответствии с действующим законодательством Украины.

VIN-код справа наверху. Фото: Суспільне Суми

Кто получает штрих-код в военно-учетном документе обязательно

Как пояснили в Минобороны, штрих-коды становятся обязательными исключительно при выдаче новых документов через территориальные центры комплектования. Таким образом, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре "Оберіг".

Если же лицо обновило свои данные через ЦПАУ или "Резерв+", оно не обязано иметь штрих-код в военно-учетном документе.

Инфографика Минобороны по наличию штрихкода

Заметим, что новый образец документов будет сгенерирован в электронном виде и будет действовать, как и бумажная форма.

Кроме того, военно-учетные документы, оформленные до 18 мая 2024 года, так же будут действительны.

Однако недействительными можно считать:

справки, которые выдавались вместо военных билетов;

послужные карты от ТЦК и СП;

документы, данные которых не совпадают с информацией в реестре "Оберіг".

Ранее мы сообщали, чем отличается VIN-код в военном билете от QR-кода в "Резерв+".

Напомним, мы писали, кто может считать штрих-код и QR-код военно-учетных документов.

Также мы информировали, что в Минобороны объяснили, кто может исправлять данные онлайн в "Резерв+".