Виплата 1 млн військовим молодшим 25 років - хто не отримає цих грошей

Молоді українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Якщо військовослужбовець підписав контракт із ЗСУ до досягнення 25-річного віку, але згодом з якоїсь причини звільнився з лав Збройних сил України, він не зможе претендувати на отримання допомоги розміром 1 млн грн. Втім, існує один варіант, коли такий громадянин зможе отримати ці гроші.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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1 млн після звільнення із ЗСУ — чому це неможливо

В Україні запровадили програму "Контракт 18-24". Згідно із цією програмою, усі громадяни, молодші 25 років, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають одноразову виплату розміром 1 млн грн.

Згодом цю норму розповсюдили на тих військових до 25-річного віку, які уже проходять службу в лавах Збройних сил України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він претендувати на цю виплату, якщо він почав проходити військову службу, зокрема, і на лінії фронту, до досягнення 25-річного віку, а потім звільнився.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що у такій ситуації, яка склалася у громадянина, після звільнення із ЗСУ, це неможливо.

"Дані виплати передбачені для лише діючих військовослужбовців або при укладенні нового контракту до 25 років", — пояснив Дерій.

Який варіант існує для отримання мільйонної виплати

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що все-таки існує один варіант, при якому цей громадянин може отримати виплату розміром 1 млн грн.

"Це можливо, якщо Ви повернетесь на військову службу до 25 років", — наголосив Айвазян.

У всіх інших варіантах розвитку подій такий звільнений із ЗСУ громадянин уже не зможе претендувати на відповідні гроші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які критерії існують для виплати винагороди розміром 1 млн грн.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме виплачуватимуть 1 млн грн контрактникам віком 18-24 роки.