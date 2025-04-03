Выплата 1 млн военным младше 25 лет - кто не получит этих денег

Кто из военных до 25 лет не имеет права на 1 млн грн
Если военнослужащий подписал контракт с ВСУ до достижения 25-летнего возраста, но впоследствии по какой-то причине уволился из рядов Вооруженных сил Украины, он не сможет претендовать на получение помощи в размере 1 млн грн. Впрочем, существует один вариант, когда такой гражданин сможет получить эти деньги.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
1 млн после увольнения из ВСУ — почему это невозможно
В Украине ввели программу "Контракт 18-24". Согласно этой программе, все граждане моложе 25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, получат единовременную выплату в размере 1 млн грн.
Впоследствии эту норму распространили на тех военных до 25-летнего возраста, которые уже проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он претендовать на эту выплату, если он начал проходить военную службу, в том числе и на линии фронта, до достижения 25-летнего возраста, а затем уволился.
Юрист Владислав Дерий отметил, что в такой ситуации, которая сложилась у гражданина, после увольнения из ВСУ, это невозможно.
"Данные выплаты предусмотрены только для действующих военнослужащих или при заключении нового контракта до 25 лет", — пояснил Дерий.
Какой вариант существует для получения миллионной выплаты
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян отметил, что все-таки существует один вариант, при котором этот гражданин может получить выплату размером 1 млн грн.
"Это возможно, если Вы вернетесь на военную службу до 25 лет", — отметил Айвазян.
Во всех других вариантах развития событий такой уволенный из ВСУ гражданин уже не сможет претендовать на соответствующие деньги.
Напомним, мы ранее писали о том, какие критерии существуют для выплаты вознаграждения в размере 1 млн грн.
Добавим, мы сообщали о том, как именно будут выплачивать 1 млн грн контрактникам в возрасте 18-24 года.
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