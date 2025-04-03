Выплата 1 млн военным младше 25 лет - кто не получит этих денег

Молодые украинские военнослужащие. Фото: УНІАН

Если военнослужащий подписал контракт с ВСУ до достижения 25-летнего возраста, но впоследствии по какой-то причине уволился из рядов Вооруженных сил Украины, он не сможет претендовать на получение помощи в размере 1 млн грн. Впрочем, существует один вариант, когда такой гражданин сможет получить эти деньги.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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1 млн после увольнения из ВСУ — почему это невозможно

В Украине ввели программу "Контракт 18-24". Согласно этой программе, все граждане моложе 25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, получат единовременную выплату в размере 1 млн грн.

Впоследствии эту норму распространили на тех военных до 25-летнего возраста, которые уже проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он претендовать на эту выплату, если он начал проходить военную службу, в том числе и на линии фронта, до достижения 25-летнего возраста, а затем уволился.

Юрист Владислав Дерий отметил, что в такой ситуации, которая сложилась у гражданина, после увольнения из ВСУ, это невозможно.

"Данные выплаты предусмотрены только для действующих военнослужащих или при заключении нового контракта до 25 лет", — пояснил Дерий.

Какой вариант существует для получения миллионной выплаты

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян отметил, что все-таки существует один вариант, при котором этот гражданин может получить выплату размером 1 млн грн.

"Это возможно, если Вы вернетесь на военную службу до 25 лет", — отметил Айвазян.

Во всех других вариантах развития событий такой уволенный из ВСУ гражданин уже не сможет претендовать на соответствующие деньги.

Напомним, мы ранее писали о том, какие критерии существуют для выплаты вознаграждения в размере 1 млн грн.

Добавим, мы сообщали о том, как именно будут выплачивать 1 млн грн контрактникам в возрасте 18-24 года.