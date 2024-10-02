Демобілізація в Україні 2024 — хто з військових може звільнитися та за яких умов

Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Ілюстративне фото: ЗОВА

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні третій рік поспіль триває мобілізація військовозобов'язаних громадян на військову службу задля захисту країни від окупантів. Багато військових перебувають на фронті із самого початку російської агресії, адже наразі не проводиться демобілізація. Проте українським законодавством передбачені певні підстави, за якими можна звільнитися зі служби.

Які підстави для звільнення з лав ЗСУ діють 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що відомо про демобілізацію мобілізованих та контрактників

Громадяни України, які були призвані за мобілізацією після 24 лютого 2022 року, служать до закінчення воєнного стану або проведення демобілізації.

Особи, які уклали контракт на проходження військової служби, служать той термін, який зазначений у контракті. У разі закінчення строку дії контракту він автоматично продовжується, і такі військові й далі несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з'явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Таким чином ні мобілізовані, ні контрактники не можуть бути звільненими, допоки триває війна.

Військові, які служать за контрактом та не мають українського громадянства, мають право на звільнення за власним бажанням.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Хто може звільнитися з лав ЗСУ

Так, відомо, що підстави для звільнення з військової служби закріплені ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Військовий ЗСУ може звільнитися з військової служби на таких підставах:

1. Стан здоров'я

ВЛК визначає, чи може військовий продовжувати нести службу або має бути звільнений через стан здоров'я. У разі виявлення важких хвороб, ВЛК може призначати лікування. Проте, через певний встановлений час необхідно буде пройти повторне обстеження. З переліком хвороб, які дозволяють демобілізуватися, можна знайомитися за посиланням.

2. Досягнення граничного віку перебування на службі

3. Набуття сили судового вироку за злочин

4. Сімейні обставини

За цією підставою звільнитися з військової служби мають право особи, які:

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

займаються вихованням дитини, хворої на тяжкі захворювання;

здійснює постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

має дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I групи;

займаються постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

є вагітними (стосується військовослужбовців жінок);

є військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

мають дружину/ чоловіка з-поміж тих, хто проходить військову службу;

мають близьких родичів, які загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Що необхідно зробити військовому, щоб звільнитися зі служби

У разі наявності одної з підстав для демобілізації, військовий повинен:

зібрати документи, необхідні для підтвердження цих підстав;

зробити копії цих документів та завірити їх нотаріально;

подати на ім'я командира рапорт про звільнення, додавши до нього документи, що підтверджують право на звільнення.

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