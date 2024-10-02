Демобилизация в Украине 2024 — кто из военных может уволиться и при каких условиях

Воины-связисты, воюющие на Запорожском направлении. Иллюстративное фото: ЗОВА

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине третий год подряд идет мобилизация военнообязанных граждан на военную службу для защиты страны от оккупантов. Многие военные находятся на фронте с самого начала российской агрессии, ведь пока не проводится демобилизация. Однако украинским законодательством предусмотрены определенные основания, по которым можно уволиться со службы.

Какие основания для увольнения из рядов ВСУ действуют в 2024 году, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Что известно о демобилизации мобилизованных и контрактников

Граждане Украины, призванные по мобилизации после 24 февраля 2022 года, служат до окончания военного положения или проведения демобилизации.

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат срок, указанный в контракте. В случае истечения срока действия контракта, он автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут службу до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Таким образом, ни мобилизованные, ни контрактники не могут быть уволены, пока продолжается война.

Военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кто может уволиться из рядов ВСУ

Так, известно, что основания для увольнения с военной службы закреплены ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:

1. Состояние здоровья

ВВК определяет, может ли военный продолжать нести службу или должен быть уволен из-за состояния здоровья. При выявлении тяжелых болезней, ВВК может назначать лечение. Однако через определенное время необходимо будет пройти повторное обследование. С перечнем болезней, позволяющих демобилизоваться, можно ознакомиться по ссылке.

2. Достижение предельного возраста пребывания на службе

3. Вступление в силу судебного приговора за преступление

4. Семейные обстоятельства

По этому основанию уволиться с военной службы имеют право лица, которые:

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;

воспитывают троих и более детей младше 18 лет;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

занимаются воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

осуществляет постоянный уход за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

имеет жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляют опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы;

занимаются постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

являются беременными (касается военнослужащих-женщин);

являются военнослужащими-женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

имеют жену/супруга из тех, кто проходит военную службу;

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Что необходимо сделать военному, чтобы уволиться со службы

В случае наличия одного из оснований для демобилизации, военный должен:

собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;

сделать копии этих документов и заверить нотариально;

подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.

Ранее мы сообщали, сколько будут платить военным в Украине с 1 октября 2024 года.

Напомним, мы писали, как военные могут получить дополнительные дни отпуска.

Также мы информировали, как военнослужащим получить разрешение на отпуск за границей.