Демобилизация в Украине 2024 — кто из военных может уволиться и при каких условиях

Кто с военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас — перечень оснований
Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине третий год подряд идет мобилизация военнообязанных граждан на военную службу для защиты страны от оккупантов. Многие военные находятся на фронте с самого начала российской агрессии, ведь пока не проводится демобилизация. Однако украинским законодательством предусмотрены определенные основания, по которым можно уволиться со службы.
Какие основания для увольнения из рядов ВСУ действуют в 2024 году, рассказываем далее в материале.
Что известно о демобилизации мобилизованных и контрактников
Граждане Украины, призванные по мобилизации после 24 февраля 2022 года, служат до окончания военного положения или проведения демобилизации.
Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат срок, указанный в контракте. В случае истечения срока действия контракта, он автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут службу до:
- конца военного положения;
- демобилизации;
- пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.
Таким образом, ни мобилизованные, ни контрактники не могут быть уволены, пока продолжается война.
Военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства, имеют право на увольнение по собственному желанию.
Кто может уволиться из рядов ВСУ
Так, известно, что основания для увольнения с военной службы закреплены ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:
1. Состояние здоровья
ВВК определяет, может ли военный продолжать нести службу или должен быть уволен из-за состояния здоровья. При выявлении тяжелых болезней, ВВК может назначать лечение. Однако через определенное время необходимо будет пройти повторное обследование. С перечнем болезней, позволяющих демобилизоваться, можно ознакомиться по ссылке.
2. Достижение предельного возраста пребывания на службе
3. Вступление в силу судебного приговора за преступление
4. Семейные обстоятельства
По этому основанию уволиться с военной службы имеют право лица, которые:
- самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;
- воспитывают троих и более детей младше 18 лет;
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- занимаются воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;
- осуществляет постоянный уход за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- имеет жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
- осуществляют опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
- осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы;
- занимаются постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- являются беременными (касается военнослужащих-женщин);
- являются военнослужащими-женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- имеют жену/супруга из тех, кто проходит военную службу;
- имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Что необходимо сделать военному, чтобы уволиться со службы
В случае наличия одного из оснований для демобилизации, военный должен:
- собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;
- сделать копии этих документов и заверить нотариально;
- подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.
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