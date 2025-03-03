Хто з військозобов'язаних вірян може проходити не військову, а альтернативну службу

Український військовослужбовець молиться. Фото ілюстративне: ugcc.ua

Згідно з українським законодавством, військовозобов'язаним, які не можуть брати до рук зброю через свої релігійні переконання, дозволяють пройти альтернативну службу. Права на повне звільнення від військового призову такі громадяни не мають.

Про те, хто на підставі релігійних переконань може проходити невійськову службу, розповів у коментарі РБК-Україна юрист Дмитро Франчук.

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У Законі України "Про альтернативну (невійськову) службу зазначається, що не йти на фронт можуть представники релігійних організацій, віровчення яких забороняє носити зброю. Йдеться про свідків Єгови, адвентистів сьомого дня, п'ятдесятників і баптистів.

Згідно зі статтею 35 Конституції України, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, військову службу можна замінити альтернативною. Під час невійськової служби використовувати зброю мобілізованим не доведеться. Вони працюватимуть у соціальних установах і лікарнях.

Для оформлення альтернативної служби необхідно подати заяву до ТЦК та СП, надати документальне підтвердження своєї належності до певної релігійної громади, дочекатися рішення місцевої комісії з питань альтернативної служби.

"Рішення про заміну військової служби на альтернативну ухвалюється індивідуально, з урахуванням конкретних обставин. Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу", — наголосив юрист.

Нагадаємо, у Тернопільській області винесли вирок баптисту, який через релігійні переконання відмовився від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше на Одещині судили військовозобов'язаного. Чоловік відмовився від служби, зазначивши, що є свідком Єгови, однак з'ясувалося, що вірянином він став після отримання повістки.