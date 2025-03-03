Кто из военнообязанных верующих может проходить не военную, а альтернативную службу

Украинский военнослужащий молится. Фото иллюстративное: ugcc.ua

Согласно украинскому законодательству, военнообязанным, которые не могут брать в руки оружие из-за своих религиозных убеждений, позволяют пройти альтернативную службу. Права на полное освобождение от военного призыва такие граждане не имеют.

О том, кто на основании религиозных убеждений может проходить невоенную службу, рассказал в комментарии РБК-Україна юрист Дмитрий Франчук.

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Кто имеет право на прохождение альтернативной службы

В Законе Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" отмечается, что не идти на фронт могут представители религиозных организаций, вероучение которых запрещает носить оружие. Речь идет о свидетелях Иеговы, адвентистах седьмого дня, пятидесятниках и баптистах.

Согласно статье 35 Конституции Украины, если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина, военную службу можно заменить альтернативной. Во время невоенной службы использовать оружие мобилизованным не придется. Они будут работать в социальных учреждениях и больницах.

Для оформления альтернативной службы необходимо подать заявление в ТЦК и СП, предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к определенной религиозной общине, дождаться решения местной комиссии по вопросам альтернативной службы.

"Решение о замене военной службы на альтернативную принимается индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство", — подчеркнул юрист.

Напомним, в Тернопольской области вынесли приговор баптисту, который по религиозным убеждениям отказался от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее в Одесской области судили военнообязанного. Мужчина отказался от службы, отметив, что является свидетелем Иеговы, однако выяснилось, что верующим он стал после получения повестки.