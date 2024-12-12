Військовий облік для жінок з медичною освітою у 2025 році — кому треба негайно прийти в ТЦК

Жінки у лавах Збройних сил України. Ілюстративне фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України 16 травня 2024 року ухвалив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Відповідно до нових правил, жінки віком від 18 до 60 років, які мають освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані стати на військовий облік, щоб офіційно працювати у своїй галузі.

Про це пишуть Факти.ICTV.

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Тепер жінки віком 18-60 років із медичною або фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік для офіційного працевлаштування. Раніше, згідно з постановою Кабміну №1487, вони могли працювати як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року, але цю норму скасовано.

Взяття на облік у територіальних центрах комплектування є обов’язковою умовою для ведення внутрішнього військового обліку підприємствами. В разі порушення відповідальність несе керівник підприємства.

Яких медичних спеціальностей торкається військовий облік

Перелік спеціальностей або професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік:

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори;

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

Нагадаємо, що якщо жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, не оновлять свої дані в ТЦК, то для них встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Також ми писали, що деяким жінкам на кордоні можуть відмовити у виїзді з України через мобілізацію та воєнний стан.