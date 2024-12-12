Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто из женщин-медиков должен стать на воинский учет в 2025 году arrow

Кто из женщин-медиков должен стать на воинский учет в 2025 году

12 декабря 2024 09:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Воинский учет для женщин с медицинским образованием в 2025 году — кому нужно немедленно прийти в ТЦК
Женщины в рядах Вооруженных Сил Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет Министров Украины 16 мая 2024 года принял изменения в Порядок организации и ведения воинского учета. Согласно новым правилам, женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие образование по медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны стать на воинский учет, чтобы официально работать в своей области.

Об этом пишут Факты.ICTV.

Читайте также:

Военный учет женщин

Теперь женщины 18-60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет для официального трудоустройства. Ранее, согласно постановлению Кабмина №1487, они могли работать как невоеннообязанные до конца 2026 года, но эта норма отменена.

Взятие на учет в территориальных центрах комплектования является обязательным условием ведения внутреннего воинского учета предприятиями. При нарушении ответственность несет руководитель предприятия.

Какие медицинские специальности касаются воинского учета

Список специальностей или профессий, после получения которых женщины должны стать на воинский учет:

  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры;
  • профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
  • другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
  • вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
  • профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
  • патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
  • медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
  • операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

Напомним, что если женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, не обновят свои данные в ТЦК, то для них предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также мы писали, что некоторым женщинам на границе могут отказать в выезде из Украины из-за мобилизации и военного положения.

медики женщины военный учет мобилизация ТЦК и СП женщины на войне

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:26 США утвердили оборонный бюджет — важные положения для Украины

09:14 NASA открыло новую загадку космоса в галактике Центавр А

09:12 Кто из женщин-медиков должен стать на воинский учет в 2025 году

09:08 В Херсоне раздались сильные взрывы

08:51 В Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

08:46 В Израиле произошел теракт в автобусе — погиб ребенок

08:45 Украинцы могут сэкономить более 400 грн на электричестве

08:33 Харьковчанин украл велосипед возле супермаркета – что решил суд

08:30 Зарплата продавцов в 2024 году — где платят большие деньги

Новость с видео

08:30 Призвали, несмотря на поданные документы на отсрочку — что делать

09:26 США утвердили оборонный бюджет — важные положения для Украины

09:14 NASA открыло новую загадку космоса в галактике Центавр А

09:12 Кто из женщин-медиков должен стать на воинский учет в 2025 году

09:08 В Херсоне раздались сильные взрывы

08:51 В Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

08:46 В Израиле произошел теракт в автобусе — погиб ребенок

08:45 Украинцы могут сэкономить более 400 грн на электричестве

08:33 Харьковчанин украл велосипед возле супермаркета – что решил суд

08:30 Зарплата продавцов в 2024 году — где платят большие деньги

Новость с видео

08:30 Призвали, несмотря на поданные документы на отсрочку — что делать

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника