Воинский учет для женщин с медицинским образованием в 2025 году — кому нужно немедленно прийти в ТЦК

Женщины в рядах Вооруженных Сил Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины 16 мая 2024 года принял изменения в Порядок организации и ведения воинского учета. Согласно новым правилам, женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие образование по медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны стать на воинский учет, чтобы официально работать в своей области.

Об этом пишут Факты.ICTV.

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Теперь женщины 18-60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет для официального трудоустройства. Ранее, согласно постановлению Кабмина №1487, они могли работать как невоеннообязанные до конца 2026 года, но эта норма отменена.

Взятие на учет в территориальных центрах комплектования является обязательным условием ведения внутреннего воинского учета предприятиями. При нарушении ответственность несет руководитель предприятия.

Какие медицинские специальности касаются воинского учета

Список специальностей или профессий, после получения которых женщины должны стать на воинский учет:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры;

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

Напомним, что если женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, не обновят свои данные в ТЦК, то для них предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также мы писали, что некоторым женщинам на границе могут отказать в выезде из Украины из-за мобилизации и военного положения.