Хвороба у відпустці: як військовому повернути дні відпочинку

Медобстеження військового. Фото: УНІАН

Світлана Красноштан Редактор

У разі хвороби під час відпустки військовослужбовці можуть офіційно повернути невикористані дні відпочинку. Аби втрачені дні відпустки через хворобу повернули, потрібно правильно повідомляти командування, оформлювати медичні документи, а також швидко передавати рапорти через застосунок "Армія+".

Як це зробити коректно роз'яснили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Як повернути втрачені дні відпустки через хворобу

Найпершим і єдиним невідкладним кроком для бійця є інформування свого керівництва. Відповідно до статті 254 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, про погіршення здоров'я слід негайно сповістити безпосереднього командира або чергового частини. Зробити це дозволяється через будь-який месенджер чи у телефонній розмові. У відомстві радять обов'язково зберігати скриншоти переписки або деталі виклику, щоб мати підтвердження факту звернення. На цьому етапі до жодних інших інстанцій звертатися не потрібно.

У критичних ситуаціях, коли своєчасний зв'язок із командуванням неможливий, військовий має право самостійно викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого медичного закладу. Для екстреної госпіталізації жодні направлення не вимагаються.

Проте після стабілізації стану пацієнт зобов'язаний назвати лікарям номер своєї військової частини та повідомити про проходження служби, а також проінформувати керівництво підрозділу про перебування в лікарні. Саме ці дії легалізують відсутність бійця на службі та дають законні підстави для подальшого оформлення паперів.

Багатьох військових цікавить доля днів відпустки, які збіглися з періодом хвороби. Відповідно до пункту 5 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", відпочинок не призупиняється автоматично. Проте законодавство гарантує, що після одужання щорічна основна або додаткова відпустка продовжується рівно на ту кількість днів, які були втрачені через лікування. Варто пам'ятати, що в умовах воєнного стану, згідно з пунктом 18 тієї ж статті, максимальна тривалість основної відпустки становить не більше 30 календарних днів.

Як військовому компенсувати час відпустки витрачений на хворобу за кордоном

Щоб компенсувати час хвороби, військовослужбовець повинен написати рапорт на ім'я командира з проханням надати йому невикористані дні, додавши відповідні медичні довідки про тривалість недуги. Аналогічний алгоритм діє і для тих, хто захворів під час перебування за кордоном. Право на додаткові дні відпочинку зберігається повністю. Для підтвердження хвороби командуванню вистачить звичайної довідки чи виписки від іноземних лікарів із зазначеним діагнозом та строками терапії. Міноборони наголошує, що перекладати такі документи у нотаріуса чи додатково їх засвідчувати не потрібно.

Передати медичні папери до військової частини можна трьома шляхами. Найшвидшим і найзручнішим варіантом є використання застосунку "Армія+", де можна безпосередньо завантажити копії довідок та подати рапорт на відшкодування відпустки.

Другий спосіб передбачає звернення до української консульської установи за кордоном, яка через систему електронного документообігу (СЕДО) відправить дані до Міністерства оборони або безпосередньо до частини. Третій варіант полягає у відправленні оригіналів або копій звичайною поштою. Незалежно від обраного способу передачі, військовий повинен обов'язково зберігати всі оригінали медичних виписок від моменту першого візиту до іноземного закладу. Після повернення в Україну всі ці документи необхідно надати медичній службі або в стройову частину.

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