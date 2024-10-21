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Хвороби нервової системи, з якими не мобілізують

21 жовтня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - з якими хворобами нервової системи не беруть в армію
Людина з хворобою Паркінсона, у якої тремтять руки. Фото: medtour.help
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Низка захворювань нервової системи звільняють громадян від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану. Це, зокрема, менінгіт, епілепсія та хвороба Паркінсона.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Хвороби нервової системи і мобілізація

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян, які не мають серйозних захворювань чи патологій.

Частина захворювань нервової системи можуть стати підставою для визнання громадянина повністю непридатним до військової служби.

Які хвороби нервової системи не дають можливості мобілізувати громадянина

Серед цих хвороб, є, зокрема, запальні системи центральної нервової системи:

  • менінгіт;
  • енцефаліт;
  • мієліт;
  • енцефаломієліт;
  • внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес.

Також до списку хвороб нервової системи, з якими неможливо мобілізувати громадянина до ЗСУ, входять епілепсія, системні атрофії, хвороба Паркінсона, ДЦП, розсіяний склероз, гідроцефалія та ін..

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими хворобами крові не можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли, які хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють від мобілізації.

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