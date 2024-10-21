Отсрочка от мобилизации – с какими болезнями нервной системы не берут в армию

Болезни нервной системы, с которыми не мобилизуют
Ряд заболеваний нервной системы освобождает граждан от мобилизации в ВСУ во время действия военного положения. Это, в частности, менингит, эпилепсия и болезнь Паркинсона.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".
Болезни нервной системы и мобилизация
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан, не имеющих серьезных заболеваний или патологий.
Часть заболеваний нервной системы может стать основанием для признания гражданина полностью непригодным к военной службе.
Какие болезни нервной системы не дают возможности мобилизовать гражданина
Среди этих болезней есть, в частности, воспалительные болезни центральной нервной системы:
- менингит;
- энцефалит;
- миелит;
- энцефаломиелит;
- внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс.
Также в список болезней нервной системы, с которыми невозможно мобилизовать гражданина в ВСУ, входят эпилепсия, системные атрофии, болезнь Паркинсона, ДЦП, рассеянный склероз, гидроцефалия и т.д.
Напомним, мы раньше писали о том, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.
Также мы сообщали, какие болезни желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации.
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