Отсрочка от мобилизации – с какими болезнями нервной системы не берут в армию

Человек с болезнью Паркинсона, у которого дрожат руки. Фото: medtour.help

Ряд заболеваний нервной системы освобождает граждан от мобилизации в ВСУ во время действия военного положения. Это, в частности, менингит, эпилепсия и болезнь Паркинсона.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

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Болезни нервной системы и мобилизация

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан, не имеющих серьезных заболеваний или патологий.

Часть заболеваний нервной системы может стать основанием для признания гражданина полностью непригодным к военной службе.

Какие болезни нервной системы не дают возможности мобилизовать гражданина

Среди этих болезней есть, в частности, воспалительные болезни центральной нервной системы:

менингит;

энцефалит;

миелит;

энцефаломиелит;

внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс.

Также в список болезней нервной системы, с которыми невозможно мобилизовать гражданина в ВСУ, входят эпилепсия, системные атрофии, болезнь Паркинсона, ДЦП, рассеянный склероз, гидроцефалия и т.д.

Напомним, мы раньше писали о том, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.

Также мы сообщали, какие болезни желудочно-кишечного тракта освобождают от мобилизации.