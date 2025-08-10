Бойова медикиня заявила про зростання кількості жінок у лавах армії

Олена Риж. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

Чисельність жінок в українському війську зростає. Упродовж останнього року до лав захисників України долучилися близько 30 тисяч українок.

Про це в ефірі КИЇВ24 9 серпня повідомила старша бойова медикиня 412-го полку Nemesis Олена Риж.

Жінки на фронті

За словами Олени Риж, минулого року служили 70 тисяч жінок, тоді як цьогоріч їх уже сто тисяч. На думку бойової медики, зараз для військовослужбовиць в армії є нові можливості. Також вона додала, що жінок, які обіймають бойові посади, тогоріч було п'ять тисяч, але зараз більше, адже велика кількість українок стає дронщицями, зв'язківцями та бойовими медикинями.

Нагадаємо, деякі жінки мають у серпні з'явитися до ТЦК та СП. Йдеться про випускниць, які цьогоріч здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Також ми повідомляли, що деяких жінок автоматично братимуть на військовий облік. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.