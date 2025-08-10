Боевой медик заявила о росте количества женщин в рядах армии

Елена Рыж. Фото: Владислав Кравец/Суспільне

Численность женщин в украинской армии растет. В течение последнего года к рядам защитников Украины присоединились около 30 тысяч украинок.

Об этом в эфире КИЇВ24 9 августа сообщила старший боевой медик 412-го полка Nemesis Елена Рыж.

Реклама

Читайте также:

Женщины на фронте

По словам Елены Рыж, в прошлом году служили 70 тысяч женщин, тогда как в этом году их уже сто тысяч. По мнению боевого медика, сейчас для военнослужащих в армии есть новые возможности. Также она добавила, что женщин, занимающих боевые должности, в прошлом году было пять тысяч, но сейчас больше, ведь большое количество украинок становится дронщицами, связистами и боевыми медиками.

Напомним, некоторые женщины должны в августе явиться в ТЦК и СП. Речь идет о выпускницах, которые в этом году получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Также мы сообщали, что некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет. Соответствующие изменения принял Кабмин.