Боевой медик заявила о росте количества женщин в рядах армии

Количество женщин в армии растет — заявление боевого медика
Численность женщин в украинской армии растет. В течение последнего года к рядам защитников Украины присоединились около 30 тысяч украинок.
Об этом в эфире КИЇВ24 9 августа сообщила старший боевой медик 412-го полка Nemesis Елена Рыж.
Женщины на фронте
По словам Елены Рыж, в прошлом году служили 70 тысяч женщин, тогда как в этом году их уже сто тысяч. По мнению боевого медика, сейчас для военнослужащих в армии есть новые возможности. Также она добавила, что женщин, занимающих боевые должности, в прошлом году было пять тысяч, но сейчас больше, ведь большое количество украинок становится дронщицами, связистами и боевыми медиками.
Напомним, некоторые женщины должны в августе явиться в ТЦК и СП. Речь идет о выпускницах, которые в этом году получили медицинскую или фармацевтическую специальность.
Также мы сообщали, что некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет. Соответствующие изменения принял Кабмин.
