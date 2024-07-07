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Кінорежисер Сенцов пояснив, як залучити до ЗСУ військовозобов'язаних чоловіків за кордоном

7 липня 2024 17:10
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Як можна залучити українців, що поїхали за кордон, до служби у ЗСУ
Олег Сенцов у складі ЗСУ у Слов'янську. Фото: Facebook Олег Сенцов
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Митець, що зараз служить у лавах ЗСУ, висловив свої погляди на мобілізацію в Україні. Олег Сенцов вважає, що змотивувати людей можна, якщо дати чіткі строки перебування на фронті та чесні умови служби для кожного.

Саме так кінорежисер зазначив в опублікованому у неділю, 7 липня інтерв'ю агенції Укрінформ

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За словами Олега, жодну людину не можна насильно примусити воювати. Тому потрібні саме мотиваційні заходи, які наявно продемонструють чесні умови служби для всіх, а також, що найголовніше, чітке розуміння бійцем терміну перебування на фронті.

"Людину не можна заставити воювати. Його можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: "Я не хочу воювати, я не буду". Навіщо такий боєць потрібний?

Треба мотивувати людей, надавати їм можливості та прозорі, чіткі, однакові правила гри для всіх. Щоб люди бачили, що це справедливо: я йду на два-три роки воювати, бо воюють усі", — зазначив у інтерв'ю кінорежисер, що з першого дня повномасштабного вторгнення РФ перебуває на фронті.

Саме такий підхід Олег Сенцов вважає доцільним при залучанні до ЗСУ українців, що виїхали за кордон. Він також наполягає, що не треба всіх звинувачувати у зраді.

"У кожного свої причини. Не всі з них перелякалися і поїхали. Але зараз вони думають: я приїду й мене "законопатять у цю армію, і що я буду там робити?". Одна справа – це "Наші Котики" у Фейсбуці, а інша – реальна армія", — каже Сенцов. 

На переконання режисера, три роки – це достатньо справедливий термін для служби в армії. Потім за бажанням щороку боєць може продовжувати контракт або демобілізуватися і потім повернутися. 

Митець вважає, що в армії треба якомога більше запроваджувати систему рекрутингу. Яскравим прикладом, на його думку, є приклад роботи в цьому напрямку відомої Третьої штурмової бригади.

Раніше Новини.LIVE інформували, які студенти підлягають мобілізації з липня 2024. 

А військовий експерт, колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, чому мобілізація провалилась

ЗСУ Олег Сенцов мобілізація війна в Україні Рекрутинг

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