Как можно привлечь уехавших за границу украинцев к службе в ВСУ

Олег Сенцов в составе ВСУ в Славянске. Фото: Facebook Олег Сенцов

Режиссер, который сейчас служит в рядах ВСУ, высказал свои взгляды на мобилизацию в Украине. Олег Сенцов считает, что мотивировать людей можно, если дать четкие сроки пребывания на фронте и условия службы для каждого.

Именно так кинорежиссер отметил в опубликованном в воскресенье, 7 июля интервью агентству Укринформ .

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По словам Олега, ни одного человека нельзя насильно вынудить воевать. Поэтому нужны именно мотивационные мероприятия, которые продемонстрируют честные условия службы для всех, а также, что самое главное, четкое понимание бойцом срока пребывания на фронте.

"Человека нельзя заставить воевать. Его можно поймать на улице, запихать в бус, забрать документы и телефоны, доставить в учебный центр, держать там чуть ли не под охраной, привезти в бригаду, а он скажет: "Я не хочу воевать, я не буду". Зачем такой боец нужен?

Надо мотивировать людей, предоставлять им возможности и прозрачные, четкие, равные правила игры для всех. Чтобы люди видели, что это справедливо: я иду на два-три года воевать, потому что воюют все", — отметил в интервью кинорежиссер, который с первого дня полномасштабного вторжения РФ находится на фронте.

Именно такой подход Олег Сенцов считает целесообразным при привлечении в ВСУ украинцев, выехавших за границу. Он также настаивает, что не нужно всех винить в измене.

"У каждого свои причины. Не все из них испугались и уехали. Но сейчас они думают: я приеду и меня "законопатят в эту армию, и что я буду там делать?". Одно дело — это "Наши Котики" в Фейсбуке, а другая — реальная армия", — говорит Сенцов.

По убеждению режиссера, три года — это достаточно справедливый срок для службы в армии. Затем по желанию каждый год боец может продлевать контракт или демобилизоваться и затем вернуться.

Сенцов считает, что в армии нужно как можно больше внедрять систему рекрутинга. Ярким примером, по его мнению, пример работы в этом направлении известной Третьей штурмовой бригады.

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