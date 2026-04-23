Кирило Буданов висловився щодо кризи з мобілізацією в Україні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов застеріг від надмірних сподівань українців на "диво" у питанні доукомплектування армії. Посадовець наголосив, що оскільки ресурс добровольців вичерпано, примусове поповнення лав ЗСУ стає безальтернативним механізмом, без якого існування держави опиниться під загрозою.

Буданов пояснив, що питання наповнення армії новими силами є суто математичною та стратегічною необхідністю, оскільки добровільний мобілізаційний ресурс країни практично вичерпаний за роки повномасштабного протистояння.

"Питання мобілізації – не питання, яке з'явилося зненацька через якийсь там збіг обставин. Це стандартна проблема для будь-якої країни, яка б застосовувала механізм мобілізації. Питання в тому, що без мобілізації неможливо докомплектувати військо. А країна, яка довго знаходиться в стані війни, ну давайте так, всі бажаючі вже давно добровільно пішли, а люди потрібні", — підкреслив очільник ОПУ.

Керівник Офісу президента закликав суспільство поглянути на обставини без прикрас. Він наголосив, що безвідповідальне ставлення до питання призову може призвести до фатальних наслідків на полі бою.

Читайте також:

"Якщо не буде людей — не буде фронту. Паде фронт — не буде України. Все взаємозалежне", — резюмував Кирило Буданов.

Посадовець додав, що навіть найбільш демократичні країни проходили через подібні внутрішні кризи під час військових кампаній, тому нинішня ситуація не є винятковою.

Як писали раніше Новини.LIVE, працівники ТЦК й самі скаржаться на низький рівень виконання мобілізаційного плану. Дехто з них анонімно для "Української правди" розповіли, що деякі населені пункти спорожніли.

Водночас на ТЦК є велика кількість скарг зокрема щодо їх порушень прав громадян. так Дмитро Лубінець заявив, що за 2025 рік надійшло понад 6 тисяч таких скарг.