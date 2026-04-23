Кирилл Буданов высказался о кризисе с мобилизацией в Украине

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов предостерег от чрезмерных надежд украинцев на "чудо" в вопросе доукомплектования армии. Чиновник отметил, что поскольку ресурс добровольцев исчерпан, принудительное пополнение рядов ВСУ становится безальтернативным механизмом, без которого существование государства окажется под угрозой.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Буданов высказался о принудительной мобилизации

Буданов пояснил, что вопрос наполнения армии новыми силами является чисто математической и стратегической необходимостью, поскольку добровольный мобилизационный ресурс страны практически исчерпан за годы полномасштабного противостояния.

"Вопрос мобилизации - не вопрос, который появился неожиданно из-за какого-то там стечения обстоятельств. Это стандартная проблема для любой страны, которая бы применяла механизм мобилизации. Вопрос в том, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войско. А страна, которая долго находится в состоянии войны, ну давайте так, все желающие уже давно добровольно ушли, а люди нужны", — подчеркнул глава ОПУ.

Руководитель Офиса президента призвал общество взглянуть на обстоятельства без прикрас. Он отметил, что безответственное отношение к вопросу призыва может привести к фатальным последствиям на поле боя.

Читайте также:

"Если не будет людей — не будет фронта. Падет фронт - не будет Украины. Все взаимосвязано", — резюмировал Кирилл Буданов.

Чиновник добавил, что даже самые демократические страны проходили через подобные внутренние кризисы во время военных кампаний, поэтому нынешняя ситуация не является исключительной.

Как писали ранее Новини.LIVE, работники ТЦК и сами жалуются на низкий уровень выполнения мобилизационного плана. Некоторые из них анонимно для "Украинской правды" рассказали, что некоторые населенные пункты опустели.

В то же время на ТЦК есть большое количество жалоб в частности относительно их нарушений прав граждан. Так Дмитрий Лубинец заявил, что за 2025 год поступило более 6 тысяч таких жалоб.