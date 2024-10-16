Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого із пенсіонерів можуть мобілізувати arrow

Кого із пенсіонерів можуть мобілізувати

16 жовтня 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація громадян пенсійного віку - категорії
Співробітники МВС. Фото: Нацполіція
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні можуть мобілізувати в особливий період навіть пенсіонерів. Процес мобілізації стосується військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур — зокрема, МВС та СБУ.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

Читайте також:

Мобілізація пенсіонерів

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних.

В рамках цього процесу можуть мобілізувати навіть тих громадян, які зараз перебувають на пенсії.

Кого саме можуть мобілізувати

Йдеться про таких громадян, які вийшли на пенсію після роботи у певних відомствах.

Це, зокрема, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ чи Служба безпеки України.

Юристи зазначили, що колишні працівники силових структур, попри те, що перебувають на пенсії, мусять перебувати на військовому обліку — і їх можуть за потреби мобілізувати до лав Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій.

Додамо, раніше стало відомо, чи можуть 60-річні військові залишитися в ЗСУ.

МВС СБУ Міноборони пенсіонери мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:49 Telegram запускає чат-бот для перевірки прозорості — що відомо

21:30 Кого із пенсіонерів можуть мобілізувати

21:21 Повістки на кордоні — наскільки це реально

21:20 Американський посол в НАТО оцінила перспективи вступу України до Альянсу

21:13 На Львівщині судили військового, який обіцяв білий квиток для виїзду за кордон

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:59 Зеленський заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на 425 млн доларів

20:51 У Білому домі відповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

20:23 Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

20:22 Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

20:13 В Київській області пролунали вибухи

21:49 Telegram запускає чат-бот для перевірки прозорості — що відомо

21:30 Кого із пенсіонерів можуть мобілізувати

21:21 Повістки на кордоні — наскільки це реально

21:20 Американський посол в НАТО оцінила перспективи вступу України до Альянсу

21:13 На Львівщині судили військового, який обіцяв білий квиток для виїзду за кордон

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:59 Зеленський заявив, що США оголосили новий пакет допомоги на 425 млн доларів

20:51 У Білому домі відповіли, коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

20:23 Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

20:22 Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

20:13 В Київській області пролунали вибухи

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина