Мобілізація громадян пенсійного віку - категорії

Співробітники МВС. Фото: Нацполіція

В Україні можуть мобілізувати в особливий період навіть пенсіонерів. Процес мобілізації стосується військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур — зокрема, МВС та СБУ.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

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Мобілізація пенсіонерів

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних.

В рамках цього процесу можуть мобілізувати навіть тих громадян, які зараз перебувають на пенсії.

Кого саме можуть мобілізувати

Йдеться про таких громадян, які вийшли на пенсію після роботи у певних відомствах.

Це, зокрема, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ чи Служба безпеки України.

Юристи зазначили, що колишні працівники силових структур, попри те, що перебувають на пенсії, мусять перебувати на військовому обліку — і їх можуть за потреби мобілізувати до лав Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій.

Додамо, раніше стало відомо, чи можуть 60-річні військові залишитися в ЗСУ.