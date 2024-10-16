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Кого из пенсионеров могут мобилизовать

16 октября 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация граждан пенсионного возраста - категории
Сотрудники МВД. Фото: Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине могут мобилизовать в особый период даже пенсионеров. Процесс мобилизации касается военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур, в частности, МВД и СБУ.

Об этом сообщили юристы сервиса "Консультант".

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных.

В рамках этого процесса могут мобилизовать даже граждан, которые сейчас находятся на пенсии.

Кого именно могут мобилизовать

Речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию после работы в определенных ведомствах.

Это, например, Министерство обороны, Министерство внутренних дел или Служба безопасности Украины.

Юристы отметили, что бывшие работники силовых структур, несмотря на пенсию, должны состоять на воинском учете — и их могут при необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменят правила мобилизации для двух возрастов.

Добавим, ранее стало известно, могут ли 60-летние военные остаться в ВСУ.

МВД СБУ Минобороны пенсионеры мобилизация

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