Мобилизация граждан пенсионного возраста - категории

Кого из пенсионеров могут мобилизовать
В Украине могут мобилизовать в особый период даже пенсионеров. Процесс мобилизации касается военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур, в частности, МВД и СБУ.
Об этом сообщили юристы сервиса "Консультант".
Мобилизация пенсионеров
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных.
В рамках этого процесса могут мобилизовать даже граждан, которые сейчас находятся на пенсии.
Кого именно могут мобилизовать
Речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию после работы в определенных ведомствах.
Это, например, Министерство обороны, Министерство внутренних дел или Служба безопасности Украины.
Юристы отметили, что бывшие работники силовых структур, несмотря на пенсию, должны состоять на воинском учете — и их могут при необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменят правила мобилизации для двух возрастов.
Добавим, ранее стало известно, могут ли 60-летние военные остаться в ВСУ.
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