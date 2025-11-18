Кого і як можуть зняти з військового обліку — пояснення юристів

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК.

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку. Однак існують чітко визначені законом підстави, за якими людину можуть повністю виключити з військового обліку.

Нюанси виключення з військового обліку розкрили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Підстави для виключення з обліку

Експерти нагадали, що кожен чоловік-громадянин України, який досяг 18 років, зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ. При цьому не кожен громадянин постійно перебуває на обліку.

Юристи пояснили, що відповідно до частини 6 статті 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" підставами для виключення з військового обліку є:

Особи, які померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими в установленому законом порядку;

Особи, які припинили громадянство України;

Особи, визнані непридатними до служби згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК);

Особи, що досягли граничного віку перебування в запасі — 60 років.

Юристи наголосили, що якщо людина підпадає під будь-яку з цих категорій, вона має подати до ТЦК відповідні документи про виключення з військового обліку.

"Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів (непридатність або граничний вік), військово-обліковий документ в нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення із військового обліку", — пояснили фахівці.

До досягнення 60 років такі громадяни все одно повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу працівників ТЦК або поліціянтів. Для завершення процедури виключення потрібно звернутися до ТЦК, вказавши підставу та надавши всі відповідні документи.

"Після цього ТЦК вносить дані до Єдиного електронного реєстру призовників військовозобов’язаних та резервістів", — резюмували фахівці.

Нагадаємо, кількість штрафів від ТЦК дорівнюватиме кількості порушень військового обліку. За одну неявку за повісткою людину можуть оштрафувати лише один раз.

Також ми повідомляли, що штраф від ТЦК та СП можна скасувати без сплати. Військовозобов'язаний може оскаржити його в суді.