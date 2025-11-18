Кого и как могут снять с воинского учета — пояснение юристов

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК.

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. Однако существуют четко определенные законом основания, по которым человека могут полностью исключить с воинского учета.

Нюансы исключения с воинского учета раскрыли специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Основания для исключения с учета

Эксперты напомнили, что каждый мужчина-гражданин Украины, достигший 18 лет, обязан иметь при себе военно-учетный документ. При этом не каждый гражданин постоянно состоит на учете.

Юристы объяснили, что согласно части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" основаниями для исключения из воинского учета являются:

Лица, которые умерли, признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими в установленном законом порядке;

Лица, прекратившие гражданство Украины;

Лица, признанные непригодными к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);

Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет.

Юристы отметили, что если человек подпадает под любую из этих категорий, он должен подать в ТЦК соответствующие документы об исключении с воинского учета.

"Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами (непригодность или предельный возраст), военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключении с воинского учета", — пояснили специалисты.

До достижения 60 лет такие граждане все равно должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских. Для завершения процедуры исключения нужно обратиться в ТЦК, указав основание и предоставив все соответствующие документы.

"После этого ТЦК вносит данные в Единый электронный реестр призывников военнообязанных и резервистов", — резюмировали специалисты.

