Видео

Кого могут исключить с воинского учета — разъяснения юристов

Кого могут исключить с воинского учета — разъяснения юристов

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 01:30
обновлено: 22:07
Кого и как могут снять с воинского учета — пояснение юристов
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК.

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. Однако существуют четко определенные законом основания, по которым человека могут полностью исключить с воинского учета.

Нюансы исключения с воинского учета раскрыли специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Основания для исключения с учета

Эксперты напомнили, что каждый мужчина-гражданин Украины, достигший 18 лет, обязан иметь при себе военно-учетный документ. При этом не каждый гражданин постоянно состоит на учете.

Юристы объяснили, что согласно части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" основаниями для исключения из воинского учета являются:

  • Лица, которые умерли, признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими в установленном законом порядке;
  • Лица, прекратившие гражданство Украины;
  • Лица, признанные непригодными к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет.

Юристы отметили, что если человек подпадает под любую из этих категорий, он должен подать в ТЦК соответствующие документы об исключении с воинского учета.

"Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами (непригодность или предельный возраст), военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключении с воинского учета", — пояснили специалисты.

До достижения 60 лет такие граждане все равно должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских. Для завершения процедуры исключения нужно обратиться в ТЦК, указав основание и предоставив все соответствующие документы.

"После этого ТЦК вносит данные в Единый электронный реестр призывников военнообязанных и резервистов", — резюмировали специалисты.

Напомним, количество штрафов от ТЦК будет равно количеству нарушений воинского учета. За одну неявку по повестке человека могут оштрафовать только один раз.

Также мы сообщали, что штраф от ТЦК и СП можно отменить без уплаты. Военнообязанный может обжаловать его в суде.

военное положение военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
