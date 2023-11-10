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Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10 листопада 2023 06:42
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Інна Буряк
редактор
Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб
Українські військові зі зброєю. Фото: Армія Inform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаних на законних підставах можуть зняти з військового обліку. Стало відомо, яких категорій осіб це стосується.

Про це повідомляє NV.

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Кого можуть зняти з військового обліку призовників

Зазначається, що з військового обліку можуть тимчасово зняти осіб, які раніше мали судимість за кримінальний проступок, нетяжкий злочин. Однак такого військовозобов'язаного поновлять на військовому обліку після того, як він відбуде покарання.

Також із військового обліку призовників можуть зняти тих, хто:

  • переїжджає в іншу місцевість України до нового місця проживання;
  • виїжджає на понад три місяці з країни;
  • кого взяли на військовий облік згідно з рішенням комісії з питань приписки або призовної комісії;
  • отримав військові звання офіцерського складу після проходження підготовки офіцерів запасу;
  • припинив альтернативну (невійськову) службу через закінчення строку її проходження або достроково;
  • виконав обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого і другого контрактів.

Хто може бути знятий із військового обліку військовозобов'язаних 

З військового обліку можуть зняти військовозобов'язаних, які:

  • переїжджають в іншу місцевість України до нового місця проживання;
  • яких прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;
  • виїжджають на понад три місяці з країни;
  • за рішенням Міноборони, СБУ, СЗР.

Перелік осіб, яких можуть зняти з військового обліку резервістів

З військового обліку резервістів можуть виключити тих, хто:

  • переїжджає в іншу місцевість України до нового місця проживання;
  • кого прийняли на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, ДКВС;
  • виїжджає на понад три місяці з країни;
  • звільнили зі служби у військовому резерві, та тих, хто не досяг граничного віку перебування в запасі;
  • за рішенням Міноборони, СБУ, СЗР.

Нагадаємо, що в Україні відбудеться перехід із призову на службу в армію на рекрутинг. Стало відомо, коли це станеться.

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