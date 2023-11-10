Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц
Во время военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанных на законных основаниях могут снять с военного учета. Стало известно, к каким категориям лиц это относится.
Об этом сообщает NV.
Кого могут снять с военного учета призывников
Отмечается, что с военного учета могут временно снять лиц, ранее имевших судимость за уголовный проступок, нетяжкое преступление. Однако такого военнообязанного возобновят на военном учете после того, как он отбудет наказание.
Также с военного учета призывников могут снять тех, кто:
- переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;
- выезжает более чем на три месяца из страны;
- кого взяли на военный учет в соответствии с решением комиссии по приписке или призывной комиссии;
- получил воинские звания офицерского состава после прохождения подготовки офицеров запаса;
- прекратил альтернативную (невоенную) службу по истечении срока ее прохождения или досрочно;
- исполнил обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.
Кто может быть снят с военного учета военнообязанных
С военного учета могут снять военнообязанных, которые:
- переезжают в другую местность Украины в новое место жительства;
- которых приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;
- выезжают более чем на три месяца из страны;
- по решению Минобороны, СБУ, СВР.
Список лиц, которых могут снять с военного учета резервистов
С военного учета резервистов могут исключить тех, кто:
- переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;
- кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;
- выезжает более чем на три месяца из страны;
- кого уволили со службы в военном резерве и не достигших предельного возраста пребывания в запасе;
- по решению Минобороны, СБУ, СВР.
Напомним, что в Украине состоится переход по призыву на службу в армию на рекрутинг. Стало известно, когда это произойдет.
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