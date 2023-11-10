Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Украинские военные с оружием. Фото: Армия Inform

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанных на законных основаниях могут снять с военного учета. Стало известно, к каким категориям лиц это относится.

Об этом сообщает NV.

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Кого могут снять с военного учета призывников

Отмечается, что с военного учета могут временно снять лиц, ранее имевших судимость за уголовный проступок, нетяжкое преступление. Однако такого военнообязанного возобновят на военном учете после того, как он отбудет наказание.

Также с военного учета призывников могут снять тех, кто:

переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;

выезжает более чем на три месяца из страны;

кого взяли на военный учет в соответствии с решением комиссии по приписке или призывной комиссии;

получил воинские звания офицерского состава после прохождения подготовки офицеров запаса;

прекратил альтернативную (невоенную) службу по истечении срока ее прохождения или досрочно;

исполнил обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

Кто может быть снят с военного учета военнообязанных

С военного учета могут снять военнообязанных, которые:

переезжают в другую местность Украины в новое место жительства;

которых приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;

выезжают более чем на три месяца из страны;

по решению Минобороны, СБУ, СВР.

Список лиц, которых могут снять с военного учета резервистов

С военного учета резервистов могут исключить тех, кто:

переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;

кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;

выезжает более чем на три месяца из страны;

кого уволили со службы в военном резерве и не достигших предельного возраста пребывания в запасе;

по решению Минобороны, СБУ, СВР.

Напомним, что в Украине состоится переход по призыву на службу в армию на рекрутинг. Стало известно, когда это произойдет.