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Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10 ноября 2023 06:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц
Украинские военные с оружием. Фото: Армия Inform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанных на законных основаниях могут снять с военного учета. Стало известно, к каким категориям лиц это относится.

Об этом сообщает NV.

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Кого могут снять с военного учета призывников

Отмечается, что с военного учета могут временно снять лиц, ранее имевших судимость за уголовный проступок, нетяжкое преступление. Однако такого военнообязанного возобновят на военном учете после того, как он отбудет наказание.

Также с военного учета призывников могут снять тех, кто:

  • переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;
  • выезжает более чем на три месяца из страны;
  • кого взяли на военный учет в соответствии с решением комиссии по приписке или призывной комиссии;
  • получил воинские звания офицерского состава после прохождения подготовки офицеров запаса;
  • прекратил альтернативную (невоенную) службу по истечении срока ее прохождения или досрочно;
  • исполнил обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

Кто может быть снят с военного учета военнообязанных

С военного учета могут снять военнообязанных, которые:

  • переезжают в другую местность Украины в новое место жительства;
  • которых приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;
  • выезжают более чем на три месяца из страны;
  • по решению Минобороны, СБУ, СВР.

Список лиц, которых могут снять с военного учета резервистов

С военного учета резервистов могут исключить тех, кто:

  • переезжает в другую местность Украины в новое место жительства;
  • кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГКВС;
  • выезжает более чем на три месяца из страны;
  • кого уволили со службы в военном резерве и не достигших предельного возраста пребывания в запасе;
  • по решению Минобороны, СБУ, СВР.

Напомним, что в Украине состоится переход по призыву на службу в армию на рекрутинг. Стало известно, когда это произойдет.

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