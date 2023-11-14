Кого не можуть мобілізувати на передову — 10 категорій осіб

Український військовий зі зброєю в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За законом, мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, проте існують певні категорії осіб, які не підлягають призову. Ті, хто мають відстрочку від мобілізації, можуть добровільно зголоситися на службу, але існують чіткі обмеження щодо того, кого заборонено відправляти на фронт.

Про це повідомляє NV.

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Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", є правила, що передбачають відстрочку для деяких чоловіків. Деякі категорії військових, які були призвані за мобілізацією, не можуть бути переведені в інші місця служби, окрім місця проживання відповідно до законодавства.

Таким чином є 10 категорій військовозобов'язаних, яких можуть мобілізувати лише за їхньою згодою і за місцем проживання. До них належать ті, що мають відстрочку через стан здоров'я та сімейні обставини:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні;

жінки та чоловіки, на утриманні яких троє і більше дітей до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією (ЛКК), але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину, яка має інвалідність I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком медичної комісії чи ЛКК потребують постійного догляду;

ті, хто мають дружину чи чоловіка серед осіб з інвалідністю I чи II групи, та/або одного з батьків чи батьків дружини або чоловіка, за умови, що вони не мають інших працездатних осіб, які їх згідно з законом повинні утримувати;

опікуни осіб із інвалідністю, визнаних судом недієздатними, та особи, які постійно доглядають за інвалідами I і II груп або тими, хто за висновком медико-соціальної експертної комісії чи ЛКК потребує постійного догляду, у випадку відсутності інших доглядачів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії.