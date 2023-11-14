Кого не могут мобилизовать на передовую — 10 категорий человек

Украинский военный с оружием в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По закону, мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако существуют определенные категории лиц, не подлежащих призыву. Имеющие отсрочку от мобилизации могут добровольно согласиться на службу, но существуют четкие ограничения относительно того, кого запрещено отправлять на фронт.

Об этом сообщает NV.

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Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть правила, предусматривающие отсрочку для некоторых мужчин. Некоторые категории военных, которые были призваны по мобилизации, не могут быть переведены в другие места службы, кроме мест проживания в соответствии с законодательством.

Таким образом, есть 10 категорий военнообязанных, которых могут мобилизовать только по их согласию и по месту жительства. К ним относятся отсрочка из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств:

мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине;

женщины и мужчины, на иждивении которых трое и более детей до 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией (ЛКК), но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медицинской комиссии или ЛКК нуждаются в постоянном уходе;

те, кто имеет жену или мужа среди лиц с инвалидностью I или II группы, и/или одного из родителей или родителей жены, или мужа, при условии, что у них нет других трудоспособных лиц, которые их по закону должны содержать;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, и лица, постоянно ухаживающие за инвалидами I и II групп или теми, кто по заключению медико-социальной экспертной комиссии или ЛКК нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других смотрителей.

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла в закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации для еще одной категории.