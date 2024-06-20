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Кого з чоловіків мобілізують до 25 років — пояснення юриста

20 червня 2024 09:53
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація до 25 років в Україні – кого з чоловіків можуть покликати на війну
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні підлягають мобілізації чоловіки віком від 27 до 60 років, але призвати на строкову військову службу можуть чоловіків віком від 18 до 25 років. Та є статуси, через які навіть 25-річних можуть забрати на війну. 

Кого це стосується, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Кого можуть мобілізувати до 25 років

Під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. Тобто призовників (чоловіків віком від 18 до 25 років) не можуть призвати на строкову службу. 

Чоловіки, які не досягли 25 років і до цього не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками. Тому їх не мобілізують. До 25 років таких чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

"Якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, то його дійсно можуть мобілізувати. Якщо чоловік служив в армії, але йому не виповнилося 25 років, то його можуть мобілізувати, адже його статус змінився з призовника на військовозобов’язаного", — сказала юристка. 

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

У пункті 2 частини першої статті 37 Закону України про військовий облік зазначені і винятки, за якими чоловіки можуть бути мобілізованими навіть до досягнення 25 років. Це особи, які мають досвід військової або альтернативної служби. 

Отже, мобілізувати до 25 років можуть: 

  • людей, які побували в армії, пройшли строкову службу, 
  • осіб, які пройшли альтернативну, тобто невійськову службу, 
  • звільнених поліціянтів, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби,
  • випускників військової кафедри закладів вищої освіти, адже вони мають військовий вишкіл та офіцерське звання.

Нагадаємо, за відмову від мобілізації в Україні передбачена відповідальність. Військовозобов'язані не уникнуть мобілізації, навіть сплативши штраф за неявку в територіальні центри комплектування за повісткою. Такі дії не зможуть врятувати їх від обов'язку захищати державу. 

мобілізація
повістки
ТЦК та СП
юрист

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