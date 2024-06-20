Мобилизация до 25 лет в Украине - кого из мужчин могут призвать на войну

Кого из мужчин мобилизуют до 25 лет — объяснение юриста
В Украине подлежат мобилизации мужчины от 27 до 60 лет, но призвать на срочную военную службу могут мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но есть статусы, по которым даже 25-летних могут забрать на войну.
Кого это касается, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.
Кого могут мобилизовать до 25 лет
Во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. То есть призывников (мужчин в возрасте от 18 до 25 лет) не могут призвать на срочную службу.
Мужчины, не достигшие 25 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Поэтому их не мобилизуют. До 25 лет таких мужчин могут мобилизовать только с их согласия.
"Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, то его действительно могут мобилизовать. Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут мобилизовать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного", — сказала юрист.
В пункте 2 части первой 37 Закона Украины о военном учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованы даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.
Следовательно, мобилизовать до 25 лет могут:
- людей, которые побывали в армии, прошли срочную службу,
- лиц, прошедших альтернативную, то есть невоенную службу,
- уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы,
- выпускников военной кафедры заведений высшего образования, ведь они имеют военную обучение и офицерское звание.
Напомним, за отказ от мобилизации в Украине предусмотрена ответственность. Военнообязанные не избегнут мобилизации, даже уплатив штраф за неявку в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не могут спасти их от обязанности защищать государство.
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