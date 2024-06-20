Мобилизация до 25 лет в Украине - кого из мужчин могут призвать на войну

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Украине подлежат мобилизации мужчины от 27 до 60 лет, но призвать на срочную военную службу могут мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но есть статусы, по которым даже 25-летних могут забрать на войну.

Кого это касается, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

Во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. То есть призывников (мужчин в возрасте от 18 до 25 лет) не могут призвать на срочную службу.

Мужчины, не достигшие 25 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Поэтому их не мобилизуют. До 25 лет таких мужчин могут мобилизовать только с их согласия.

"Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, то его действительно могут мобилизовать. Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут мобилизовать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

В пункте 2 части первой 37 Закона Украины о военном учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованы даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.

Следовательно, мобилизовать до 25 лет могут:

людей, которые побывали в армии, прошли срочную службу,

лиц, прошедших альтернативную, то есть невоенную службу,

уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы,

выпускников военной кафедры заведений высшего образования, ведь они имеют военную обучение и офицерское звание.

Напомним, за отказ от мобилизации в Украине предусмотрена ответственность. Военнообязанные не избегнут мобилизации, даже уплатив штраф за неявку в территориальные центры комплектования по повестке. Такие действия не могут спасти их от обязанности защищать государство.