Педагоги мають право на бронювання, але потрібно виконати деякі умови, кажуть у Кабміні

Кого з педагогів не мобілізують влітку — відповідь Кабміну
Як відомо, під час загальної мобілізації є певні категорії громадян, які бронюються державою. Таких військовозобов'язаних не можуть залучати до служби у ЗСУ і до таких категорій відносяться вчителі та викладачі.
Нюанси мобілізації та бронювання педагогів цього літа окреслив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Хто з педагогів має право на бронювання
Для отримання відстрочки, зокрема в літній період, необхідно надати відповідні документальні підтвердження, зазначив Мельничук.
Відповідно до оновлених правил, право на відтермінування мобілізації мають:
- викладачі та вчителі загальноосвітніх закладів;
- працівники професійної (професійно-технічної) освіти;
- викладачі фахових закладів передвищої освіти;
- наукові співробітники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.
Важливою умовою отримання відстрочки є офіційне працевлаштування у відповідному навчальному закладі за основним місцем роботи з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.
Відстрочка надається на 12 місяців, але її дія не може перевищувати тривалість мобілізації, визначену чинним указом Президента України.
Раніше повідомлялось, що вже є перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Це дозволяє надати їм відстрочку для духовної підтримки суспільства.
Також ми інформували, що аграрні підприємства отримали можливість бронювати більшу кількість працівників. У сервісі "Дія" оновили деякі функції.
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