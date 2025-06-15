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Головна Мобілізація Кого з педагогів не мобілізують влітку — відповідь Кабміну

Кого з педагогів не мобілізують влітку — відповідь Кабміну

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 01:30
Педагоги мають право на бронювання, але потрібно виконати деякі умови, кажуть у Кабміні
Українські діти в школі. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Хто з педагогів має право на бронювання

Як відомо, під час загальної мобілізації є певні категорії громадян, які бронюються державою. Таких військовозобов'язаних не можуть залучати до служби у ЗСУ і до таких категорій відносяться вчителі та викладачі.

Нюанси мобілізації та бронювання педагогів цього літа окреслив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто з педагогів має право на бронювання

Для отримання відстрочки, зокрема в літній період, необхідно надати відповідні документальні підтвердження, зазначив Мельничук.

Відповідно до оновлених правил, право на відтермінування мобілізації мають:

  • викладачі та вчителі загальноосвітніх закладів;
  • працівники професійної (професійно-технічної) освіти;
  • викладачі фахових закладів передвищої освіти;
  • наукові співробітники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Важливою умовою отримання відстрочки є офіційне працевлаштування у відповідному навчальному закладі за основним місцем роботи з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Відстрочка надається на 12 місяців, але її дія не може перевищувати тривалість мобілізації, визначену чинним указом Президента України.

Раніше повідомлялось, що вже є перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Це дозволяє надати їм відстрочку для духовної підтримки суспільства. 

Також ми інформували, що аграрні підприємства отримали можливість бронювати більшу кількість працівників. У сервісі "Дія" оновили деякі функції. 

вчителі мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані викладачі
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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