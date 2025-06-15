Педагоги мають право на бронювання, але потрібно виконати деякі умови, кажуть у Кабміні

Українські діти в школі. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, під час загальної мобілізації є певні категорії громадян, які бронюються державою. Таких військовозобов'язаних не можуть залучати до служби у ЗСУ і до таких категорій відносяться вчителі та викладачі.

Нюанси мобілізації та бронювання педагогів цього літа окреслив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто з педагогів має право на бронювання

Для отримання відстрочки, зокрема в літній період, необхідно надати відповідні документальні підтвердження, зазначив Мельничук.

Відповідно до оновлених правил, право на відтермінування мобілізації мають:

викладачі та вчителі загальноосвітніх закладів;

працівники професійної (професійно-технічної) освіти;

викладачі фахових закладів передвищої освіти;

наукові співробітники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Важливою умовою отримання відстрочки є офіційне працевлаштування у відповідному навчальному закладі за основним місцем роботи з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Відстрочка надається на 12 місяців, але її дія не може перевищувати тривалість мобілізації, визначену чинним указом Президента України.

Раніше повідомлялось, що вже є перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Це дозволяє надати їм відстрочку для духовної підтримки суспільства.

Також ми інформували, що аграрні підприємства отримали можливість бронювати більшу кількість працівників. У сервісі "Дія" оновили деякі функції.