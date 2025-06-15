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Главная Мобилизация Кого из педагогов не мобилизуют летом — ответ Кабмина

Кого из педагогов не мобилизуют летом — ответ Кабмина

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 01:30
Педагоги имеют право на бронирование, но нужно выполнить некоторые условия, говорят в Кабмине
Украинские дети в школе. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Кто из педагогов имеет право на бронирование

Как известно, во время общей мобилизации есть определенные категории граждан, которые бронируются государством. Таких военнообязанных не могут привлекать к службе в ВСУ и к таким категориям относятся учителя и преподаватели.

Нюансы мобилизации и бронирования педагогов этим летом очертил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кто из педагогов имеет право на бронирование

Для получения отсрочки, в частности в летний период, необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения, отметил Мельничук.

Согласно обновленным правилам, право на отсрочку мобилизации имеют:

  • преподаватели и учителя общеобразовательных учреждений;
  • работники профессионального (профессионально-технического) образования;
  • преподаватели профессиональных учреждений предвысшего образования;
  • научные сотрудники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

Важным условием получения отсрочки является официальное трудоустройство в соответствующем учебном заведении по основному месту работы с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Отсрочка предоставляется на 12 месяцев, но ее действие не может превышать продолжительность мобилизации, определенную действующим указом Президента Украины.

Ранее сообщалось, что уже есть перечень религиозных организаций, работники которых подлежат бронированию. Это позволяет предоставить им отсрочку для духовной поддержки общества.

Также мы информировали, что аграрные предприятия получили возможность бронировать большее количество работников. В сервисе "Дія" обновили некоторые функции.

учителя мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные преподаватели
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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